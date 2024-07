Luna Bella y el policía de la CDMX niegan estar arrepentidos por el video explícito en el Metro

Luego de que se hiciera viral el video explícito de Luna Bella y un policía de la Ciudad de México grabado dentro de un vagón del Metro, ambos protagonistas dieron su postura, coincidiendo en que no están arrepentidos de lo hecho.

Primero fue la modelo e influencer quien habló de la polémica, asegurando que en su vida ha pasado por tantas cosas que ante estas críticas ya no tiene “nada que perder”.

“Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder. Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres. Mi dignidad y mi reputación está por los suelos.

“Ya después de eso, si me voy de esta Tierra, me iré con una sonrisa, en paz, sabiendo que cumplí mi palabra de mujer en hacer lo que fuera necesario porque a los míos no les faltara nunca lo que a mí me faltó”, comentó Luna Bella en su canal de Telegram.

Policía del video de Luna Bella niega estar suspendido

Por su parte Jorge López Villegas, uno de los hombres que participó con Luna Bella en el video explícito grabado dentro del Metro, y que es conocido con el apodo de Señor Indomable, tampoco se mostró arrepentido, asegurando que lo que hicieron fue algo natural.

“Hasta donde yo sé, tener relaciones no está prohibido. Que tú tengas relaciones... (públicas) si hay una denuncia, un señalamiento. Dicen por ahí, mis derechos terminan donde yo invado los derechos de otra persona, ¿estamos de acuerdo?

“Si no hay alguien que en su momento me haya señalado al decir: ‘Estás invadiendo mi privacidad, yo no quería ver eso’ ahí sí estoy de acuerdo. Yo sé que se hizo tendencia por lo que se subió en el video”, declaró el hombre para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

En la misma entrevista, el policía negó que haya sido suspendido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, institución para la que sigue trabajando de manera normal.

“Actualmente yo he ido a trabajar, no me han notificado nada, sé por otras instancias que estoy suspendido, pero no sé mi situación exacta”, agregó.