Majo Aguilar revela por qué no fue invitada a la boda de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal

La boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de que hablar, pues ahora la prima de ella, Majo Aguilar, reveló por qué no fue invitada al enlace matrimonial que se llevó a cabo la semana pasada en Morelos.

Majo Aguilar, también cantante de música regional mexicana, es hija de Susana Carillo y Antonio Aguilar Jr, y aunque es prima directa de Ángela Aguilar y sobrina de Pepe Aguilar, no figuró entre la lista de invitados a la boda, pues incluso ese mismo día ella cantó el Himno Nacional Mexicano durante el partido entre estrellas de la MLS y la Liga MX, que se llevó a cabo en Estados Unidos.

En entrevista para el programa Despierta América, Majo Aguilar reveló que no fue invitada a la boda de su prima, pues incluso no sabía de la ceremonia y se enteró hasta que vio publicaciones en redes sociales.

"No hubo comunicación, yo ni sabía que se iban a casar, la verdad", comentó Majo, pese a ello les deseó a Ángela Aguilar y a Christian Nodal que "les vaya lindo".

Cuestionada sobre si ella tiene prisa de casarse, pues es 10 años mayor que su prima Ángela Aguilar (20 años), Majo Aguilar respondió que por ahora no tiene planes de matrimonio con su novio y cantante Gil Cerezo.

"No tengo prisa, estamos muy contentos, muy tranquilos, hemos construido una relación y no hay ninguna prisa, no estamos corriendo", agregó.

