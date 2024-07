Maluma explica por qué explotó con hinchas argentinos ¡No lo podrás creer!

Luego de que Maluma fue visto pelando de palco a palco contra unos aficionados argentinos en la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, el cantante salió a explicar su comportamiento.

Fue por medio de un video, donde el reguetonero primero expresó unas palabras de apoyo a su selección por el esfuerzo que hicieron aunque no lograron levantar el trofeo de campeones.

“Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo”, señaló.

Maluma se apasiona en la Copa América

El intérprete de ‘Felices los 4’ dijo que el partido estuvo muy reñido donde vivió momentos de pasión, pero que no estuvo peleando con los argentinos, que todo lo contrario, le estaba gritando a otros colombianos para que no bajaran el ánimo.

“Yo no me estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil, y bueno ahí saben como se pone uno con la pasión del futbol”, expuso.

Por último, le mandó un saludo a todos los argentino y “nos vemos en un futuro muy cercano, vamos a ver qué va a pasar, estamos listos para el Mundial, felicidades mi selección, los amo”.

AQUÍ SU EXPLICACIÓN

¡Ponme atención Colombia! Maluma (@maluma) se pronunció luego del polémico video en el que se ve aparentemente peleando con hinchas de Argentina en la reciente final de la Copa América. Todos los detalles hoy en #LoSéTodoColombia por Canal 1 #Maluma #Hoy #Partido pic.twitter.com/uEaRb4Xfml — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) July 16, 2024

