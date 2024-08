Maribel Guardia no estaba muerta, ‘andaba de parranda’… La actriz desmintió rumores de su muerte

La actriz Maribel Guardia salió a desmentir los rumores que comenzaron a circular en redes sociales y que aseguraban que había muerto, señalando que se dio cuenta de esto luego de que varias personas le llamaron por teléfono tanto a ella como a su esposo para saber si estaba bien.

“Estaba preocupada porque me ha llamado mucha gente diciéndome ‘¿no estás muerta?’, no estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando, a mi marido le han dado el pésame. Que cosa que hay gente que no tienen nada que hacer e inventen estas cosas a través de las redes que pueden causarle tanto dolor a la gente, a mí no, pero a mi familia y las personas que me quieren. Quiero decirles que gracias a Dios estoy muy bien, trabajando”, comentó la actriz.

En el live que hizo en su cuenta de Instagram, la artista de 65 años de edad también aprovechó para compartir cuál es su última voluntad, el día en que en realidad pierda la vida.

"Yo no quiero que me metan en una caja de muerto el día que me muera, no quiero que me velen, que me incineren luego, luego y ya valió. Me ponen ahí en una cajita y quien quiera ir a verme que me vea ahí en la cajita", agregó.

Maribel Guardia sigue lamentando la muerte de su hijo

Por último, Maribel Guardia habló sobre lo difícil que ha sido este último año, luego de la muerte de su hijo Julián Figueroa.

“Han sido tiempos difíciles para mí y uno tiene que aprender a vivir en medio del dolor, aprender a vivir de nuevo, no es nada fácil. Aquí estamos, con Dios y mi corazón, con mi hijo que se llevó la mitad de mi corazón, pero la otra mitad la dejó llena de recuerdos, de luz”, comentó la actriz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cancelan Los Prófugos del Anexo sus conciertos en CDMX?