Megacarambola de 18 vehículos provoca caos en la autopista Naucalpan-Toluca

Una megacarambola en la que estuvieron involucrados al menos 18 automóviles fue lo que provocó la humareda por quema de pastizales en la autopista Naucalpan-Toluca.

Fue alrededor del medio día de este 11 de febrero, a la altura del kilómetro 7, en la comunidad de Santa María Atarasquillo, del municipio de Lerma, con dirección a Naucalpan, que el caos se hizo presente luego de que se impactara uno tras otro vehículo, quedando varios de ellos con severos daños.

Por fortuna, cuerpos de emergencia que se presentaron en el lugar no reportaron víctimas fatales, sólo algunas personas con golpes menores y crisis nerviosos, que fueron atendidas en el lugar por paramédicos.

Según los afectados, fue la falta de visibilidad producto de la quema de pastizal en la zona lo que provocó que los automovilistas chocaran.

“Si nos hubieran parado en la caseta, si nos hubieran dicho no se puede pasar porque está el humo, era una cortina de humo que no se veía nada… pasamos despacito, pero me imaginó que un carro se quedó parado”, comentó una de las automovilistas afectadas.

Alerta en la Vía: Choque Múltiple Provoca Tráfico Intenso en la Autopista Naucalpan-Toluca | #SéUnoNoticias https://t.co/gir2AE3CX2 pic.twitter.com/li0sbEzjpP — SéUno Noticias (@seunonoticias) February 12, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿HUBO UN TEMBLOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO? UN PEQUEÑO SISMO SACUDIÓ NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTE DOMINGO 11 DE FEBRERO