Melanie sobre la agresión de su novio: “Regresa a golpearme porque según yo tenía las llaves de su carro”

Melanie, la joven de 20 años agredida hace 11 días por su novio Christian de Jesús Rojas mientras estaban en una fiesta de Halloween en Tamaulipas, habló por primera vez de lo sucedido y relató que el ahora prófugo de la justicia le reclamó por no encontrar las llaves de su carro, antes de comenzar a golpearla brutalmente.

“Christian tocó indebidamente a mi amiga Danna, yo le quité la mano del glúteo y entonces ahí se formó una discusión. Yo le dije que por qué la había tocado, que eso no se debía de haber hecho, es mi amiga”, relató la joven estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para Foro TV, agregando que su pareja le argumentaba que nunca le había sido infiel y que estaba a punto de irse, pero volvió a ella para agredirla cuando no encontró las llaves de su auto.

"Regresa a golpearme porque según yo tenía las llaves de su carro, porque no las encontraba ya que el carro pues es de botón (…) A él se le cayeron y pensó que yo las tenía, fue cuando él se bajó del carro, llegó y me golpeó, como aparece en el video", comentó.

En la misma entrevista Melanie agradeció a su amiga Danna, quien intervino para que dejara de ser golpeada por Christian, pues de no hacerlo cree que pudo haber pedido la vida.

“Estoy totalmente agradecida con Danna; yo no sé qué hubiera pasado conmigo si Danna no hubiera estado ahí conmigo, yo no estuviera contando mi historia. Danna fue un ángel para mí en ese momento. Danna hizo lo que pudo para quitármelo de encima, ya cuando vio que de verdad no podía, pidió ayuda y se lo agradezco demasiado”, señaló.

Melanie Barragán, víctima de violencia de género, dijo en entrevista exclusiva, que su exnovio Christian de Jesús Rojas Martínez la llevó lejos de la cámara de seguridad al momento de la agresión. #LasNoticiasDeFORO con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo… pic.twitter.com/NsuBvfIzQP — N+ FORO (@nmasforo) November 11, 2024

Por último, Melanie señaló a la policía local de no querer detener a su novio Christian de Jesús Rojas después de la agresión, pese a que ahora la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrece una recompensa de 200 mil pesos a cambio de información que ayude a la detención de este agresor.

“La Policía no quiso llevárselo porque dijeron que no había una orden para poder llevárselo y se fugó, ya no lo pudieron detener”, aseguró la joven agredida.

