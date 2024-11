Karol G se disculpa por su canción ‘+57’: “Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”

La cantante colombiana Karol G emitió un comunicado para disculparse luego de las críticas hacia su recién estrenada canción ‘+57’, la cual ha sido señalada de promover la pedofilia, específicamente por una frase del tema que dice “mamacita desde los fourteen (14)”.

Los señalamientos contra el nuevo tema de ‘La Bichota’, que grabó en colaboración con otros artistas colombianos como Feid, J Balvin, Ryan Castro y Maluma, alcanzaron su punto más algo cuando recientemente Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hizo una publicación en X para pedir a los artistas que reflexionaran sobre el mensaje que quieren dar con la letra de su canción.

“Karol G, Maluma, les invito a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín, las historias de las sobrevivientes y lo que corean en rumba las expone o las protege. No hay mercado que justifique esta letra”, escribió la funcionaria, citando también la reseña de la revista Rolling Stone, quien calificó la canción de Karol G como “un desastre”.

Ante este escándalo, Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, publicó en sus redes sociales su postura, primero agradeciendo a todos aquellos que respaldan su música, y luego asegurando que la letra de la canción se sacó de contexto, sin embargo, asume su responsabilidad y se compromete a seguir aprendiendo como artista.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva.

“Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, se lee en el mensaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mattel se disculpa por incluir en su empaque de muñecas un link a sitio de contenido para adultos