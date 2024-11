Mattel se disculpa por incluir en su empaque de muñecas un link a sitio de contenido para adultos

El gigante de los juguetes Mattel dice que lamenta “profundamente” un error en el empaque de sus muñecas temáticas de la película “Wicked”, que por equivocación tenía impreso un link que llevaba a un sitio web de pornografía.

El error cobró atención en las redes sociales durante el fin de semana, cuando numerosos usuarios compartieron fotos del URL impreso en la parte trasera de las cajas de las muñecas de edición especial de la adaptación cinematográfica de “Wicked” que se estrenará en cines a finales de este mes.

En lugar de enlazar a la página oficial de Universal Pictures WickedMovie.com, el sitio web listado lleva a un portal de películas para adultos que requiere que los consumidores sean mayores de 18 años para ingresar.

En un comunicado enviado a The Associated Press, Mattel dijo que se “dio cuenta de un error de impresión en el empaque de las muñecas de la colección Mattel Wicked”, que dijo, se venden principalmente en Estados Unidos. “Lamentamos profundamente este desafortunado error y estamos tomando medidas inmediatas para remediarlo”, añadió la compañía.

Mattel no confirmó si esta acción incluía retirar los productos no vendidos con el enlace incorrecto de las tiendas. Pero a partir del lunes por la mañana, al menos algunas de estas muñecas “Wicked” parecían ya no estar disponibles o no en stock en sitios como Amazon, Target y Mattel.

Mientras tanto, la compañía ha aconsejado a los consumidores que ya tienen las muñecas que descarten su empaque o que oculten el enlace, y que contacten al servicio al cliente de Mattel para obtener más información.

Mattel presentó su colección especial “Wicked” a principios de este año. En julio, una promoción compartida en Instagram mostró a Cynthia Erivo y Ariana Grande, quienes protagonizan como Elphaba y Glinda en la próxima película de Universal Pictures, viendo por primera vez las muñecas.

