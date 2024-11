Melissa Robles, del grupo Matisse, explota contra fotógrafa en plena alfombra amarilla

La cantante de Matisse, Melissa Robles, explotó contra una fotógrafa en plena alfombra amarilla dentro de los premios Eliot Awards 2024 que se realizaron el pasado jueves.

En un video que se viralizó, se aprecia el momento en que la intérprete deja de posar ante las cámara para soltar los reclamos contra la profesional de la lente. Y esto causó varias reacciones negativas en su contra.

¿Por qué se enojó Melissa de Matisse?

Ante el caso que se hizo mediático, Melissa salió a explicar lo que había sucedido, ya que no fue de a gratis que se enojara cuando estaba junto sus compañeros Román Torres y Pablo Preciado.

La cantante dijo que cuando estaba frente a los fotógrafos, con ellos iba su videógrafo Luispe, quien también es el encargado de tomarles fotos, pero fue agredido.

"Cuando volteo con Luispe, veo que una fotógrafa que estaba del otro lado, agarra a Luis de la sudadera del cuello, mete su mano, la tuerce y lo estampa contra la valla metálica", declaró.

Melissa de Matisse insulta a fotógrafa

Este hecho hizo que explotara y le empezara a reclamar porque no eran las formas pues no les estaba estorbando, por eso al retirarse le llamó “fea” a la fotógrafa.

“Yo por dentro estaba ‘on fire’. Lo perdí al nivel de que ya no hice mi ‘poker face’, las poses y todavía al final digo: ‘mil gracias a todos, menos a ti, por fea’ y me fui y me siguió gritando cosas", finalizó en un mensaje que publicó en su TikTok.

EL MOMENTO DEL ENOJO

Melissa Robles tuvo un altercado con una fotógrafa en la alfombra de los premios Eliot. Ella ya salió a dar declaraciones y explicó cómo estuvo pic.twitter.com/OlkuBJHtq7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 1, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ APPLE DEJARÁ DE PRODUCIR LOS VISION PRO? ESTO SABEMOS