Mensaje de Navidad 2024 del Rey Carlos III:“Todos sufrimos en alguna etapa de nuestra vida”

El rey Carlos III utilizó su mensaje navideño anual el miércoles para elogiar el altruismo de aquellos que lo han cuidado a él y a la princesa de Gales este año, después de que ambos fueran diagnosticados con cáncer.

El monarca de 76 años dijo que él y su familia están “continuamente” impresionados por aquellos que dedican sus vidas a ayudar a los demás.

“Desde un punto de vista personal, ofrezco un agradecimiento especial y sincero a los médicos y enfermeras desinteresados que este año me han apoyado a mí y a otros miembros de mi familia a través de las incertidumbres y ansiedades de la enfermedad y han ayudado a proporcionar la fuerza, el cuidado y el consuelo que hemos necesitado”, dijo en su discurso pregrabado.

La transmisión se realizó varias horas después de que el monarca saludara a una gran multitud de espectadores que tradicionalmente se reúnen para ver a la familia real asistir a los servicios del Día de Navidad en una iglesia en Sandringham, la finca en la costa que ha servido como retiro familiar durante generaciones.

El rey caminó con la reina Camila mientras su hijo mayor, el príncipe Guillermo, Kate y sus tres hijos los seguían. La nuera del rey, que ha regresado lentamente a sus deberes públicos después de completar la quimioterapia, abrazó a un paciente con cáncer después del servicio.

Dos de los hermanos de Carlos, Ana, la princesa real, y el príncipe Eduardo, el duque de Edimburgo, también estaban en la procesión.

Notablemente ausente en la iglesia de Santa María Magdalena estaba el príncipe Andrés. El hermano de 64 años del rey se ha retirado aún más de la vida pública en medio de noticias de que se le prohibió la entrada al país a un empresario chino debido a preocupaciones de que cultivó vínculos con Andrés en nombre del Partido Comunista chino.

