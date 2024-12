¿Qué provocó el desplome del avión de Azerbaijan Airlines?

Durante la festividad navideña, un avión de Azerbaijan Airlines sufrió un accidente que dejó un saldo de 38 personas fallecidas. El incidente tuvo lugar en un vuelo que cubría la ruta de Bakú a Grozni, cuando una falla en el sistema de control obligó al piloto a llevar a cabo un aterrizaje de emergencia.

El avión se estrelló cerca de Aktau, en la región occidental de Kazajistán.|"X"@fl360aero |

Los primeros informes indican que el avión en Kazajistán se desvió de su trayectoria tras colisionar con una bandada de aves, lo que provocó la activación de las alertas en el sistema de control. La tripulación emitió una señal de socorro a las 08:35 debido a un fallo en el sistema y solicitó un aterrizaje de emergencia en Aktau a las 08:49. No obstante, el avión se estrelló a las 09:28.

En el accidente aéreo ocurrido en Aktau, se han reportado 38 víctimas fatales y 29 sobrevivientes de un total de 67 personas que se encontraban a bordo. Entre los pasajeros, se contaban 42 azerbaiyanos, 16 rusos, seis kazajos y tres kirguises. Se ha informado que la aeronave realizó un giro hacia la derecha y experimentó variaciones significativas en su altitud antes de impactar.

El avión, un Embraer 190, realizaba un vuelo de Baku a Grozni. | AP |

Se espera que las autoridades proporcionen información adicional en las próximas horas. Asimismo, se está llevando a cabo la búsqueda de la caja negra de la aeronave, la cual contiene grabaciones del vuelo y es fundamental para obtener detalles sobre el accidente.

Survivors of Azerbaijan Airlines plane crash in Kazakhstan coming out from the wreckage. pic.twitter.com/icUjPSrsGj

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024