Metro CDMX: Indigna caso de cuentista detenida con violencia por policías capitalinos

Indignación ha generado en redes sociales el caso de una mujer que fue esposada, detenida y bajada del Metro de la Ciudad de México, únicamente porque se encontraba contando cuentos junto a su hija de 7 años de edad.

Fue el pasado viernes 4 de octubre que en la Línea 2 se presentó un altercado entre mujeres y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que usuarias se opusieron a la detención de Adriana Vaca, mejor conocida como ‘Adris Tlacuache’, a quien se le acusaba de pedirle dinero a las personas.

“Los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC fueron requeridos en la estación Nativitas de la Línea 2 del Metro, por dos personas quienes refirieron que, al interior del vagón, una mujer se encontraba pidiendo dádivas por lo que ingresaron para verificar la situación”, explicó la SSC mediante un comunicado.

La mujer detenida explicó que no estaba pidiendo dinero, únicamente era una cooperación voluntaria que los usuarios del Metro de la CDMX le dan por la difusión de la cultura, además confesó sentir miedo cuando fue detenida por elementos de la policía, ya que no sabía que haría con su hija de apenas 7 años.

“No estaba vendiendo nada, las donaciones que la gente me hace lo hace con toda voluntad. Al final mi labor es de difusión de cultura y sí es en defensa de las infancias.

“Fue verdaderamente terrorífico. No solo para mí, sino para mi hija, porque lo más importante de esto es que el tema central que ellos violentaron es que nos pusieron en riesgo de separarnos. Yo pensé, si me llevan con su intransigencia, con su incapacidad de solución, ¿a dónde me van a llevar y ¿a dónde van a llevar a mi hija?”, declaró Adriana para Hechos AM.

La SSC citó a los policías a rendir su declaración

Luego de las criticas y acusaciones por la detención violenta de la cuentista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que “la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI, y personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya identificaron a los policías bancarios implicados y junto con el mando a cargo, serán presentados de manera inmediata a rendir su declaración dentro de la Carpeta de Investigación Instaurada”.

#PorSiTeLoPerdiste Policías del Metro enfrentan mujeres por desalojo de cuentista e hija

Síguenos en @FZExpress https://t.co/UUaDIhoMye pic.twitter.com/SbtNoQUqyD — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) October 6, 2024

“Entonces la SSC tiene autorizado dejar vender a los ambulantes informales en el Metro, pero si es un civil cualquiera entonces ahí si usan la violencia”; “Lo que entendí es que puede haber venta de drogas, prostitución, robos, delincuencia organizada, grabaciones de películas porn&ráficas, pero cuando se trata de una mujer que busca ganar un poco de dinero para su hija, ahí si llegan más de 15 policías, ¿en qué mundo vivimos?”, son algunas respuestas de usuarios a la SSC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tarjeta Movimex: ¿En qué transporte público del Edomex se puede utilizar y sirve en CDMX?