Mexicanas buscarán medallas en Juegos Mundiales de la Trisomía

México estará representado por dos jóvenes promesa del deporte nacional, durante la siguiente edición de los Juegos Mundiales de la Trisomía 2024 a realizarse en Turquía el próximo 19 de marzo.



Karla Lima y Eloisa Mosqueda, ambas originarias de Puebla, han comenzado sus estrenamientos y preparación rumbo a la justa mundialista creada para atletas con síndrome de Down.



Las dos deportistas que cuentan con amplia trayectoria y logros en distintas categorías, se alistan para poner el nombre de México en alto y AJEMEX, empresa multinacional de bebidas ha sumado esfuerzos para su preparación y entrenamientos.



Desde el año 2012, Karla Lima y Eloisa Mosqueda han tenido participación destacada en las Paralimpiadas Nacionales. Y desde el año 2016, ambas incursionaron en las competencias internacionales obteniendo las máximas preseas en categorías como impulso de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y relevos.



Para esta edición de los Juegos de la Trisomía, cuentan con el respaldo de AJEMEX, empresa que desde su llegada a México en el año 2002 ha buscado ser un referente de la responsabilidad social corporativa dando apoyo a distintos proyectos e iniciativas.



Entre ellos, destaca el impulso a la inclusión social, aspecto que de acuerdo con voceros de la empresa responsable de bebidas como Sporade o Agua Vida es de gran valor para la equidad y cero discriminación.



Al respecto, Mayra Cervantes Cárdenas, Coordinadora de clientes en desarrollo de la empresa destacó que uno de los compromisos que ha asumido AJEMEX, es apoyar causas que impacten de manera positiva en la sociedad y que dejen huella para las futuras generaciones.



“AJEMEX es una empresa socialmente responsable que busca apoyar toda causa que impacte de manera positiva en nuestra sociedad y el medio ambiente. Uno de los valores que tiene la compañía es empoderar a las juventudes a través de prácticas que generen bienestar para ellos como lo es el deporte, así que para nosotros es un honor poder apoyar a Karla y Eloisa en su preparación rumbo a esta justa deportiva a través de Sporade y Agua Vida,”, indicó.



¿Qué son los Juegos de la Trisomía?



Los Juegos de la Trisomía son una justa deportiva que nació en 2016 con su primera edición celebrada en Florencia, pensada exclusivamente para personas con síndrome de Down.

Desde la primra edición, México ha tenido representación a través de atletas que presentan este padecimiento, obteniendo grandes logros deportivos.



Este año, tocará el turno a Karla Lima y Eloisa Mosqueda, dos guerreras que demuestran que no hay barreras cuando se trata de cumplir los sueños con determinación y disciplina.