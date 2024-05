Mhoni Vidente compartió sus predicciones astrológicas para la próxima semana, destacando oportunidades de amor y prosperidad para todos los signos del zodíaco. Sus horóscopos abarcan del 13 al 17 de mayo.

Horóscopos de la semana del 13 al 17 de mayo

Aries

La carta del tarot "El Diablo" augura cambios positivos y desafiantes en tu trabajo. Prepárate para enfrentar nuevas oportunidades y retos. Rodéate de personas que te hagan sentir bien y recuerda que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Tu mejor día es el lunes, tus números de la suerte son el 19 y el 23, y tus colores auspiciosos son el verde y el amarillo. En el amor, los signos más compatibles son Capricornio, Acuario y Sagitario. Mantén tus planes futuros en secreto para evitar contratiempos y cuida tu estado de ánimo para evitar el estrés.

Tauro

La carta del tarot "Los Amantes" sugiere una conexión profunda con tu pareja, y los Tauro solteros podrían encontrar a su pareja ideal en este momento. Es un buen momento para enfocarte en comunicaciones o relaciones públicas, donde tendrás éxito. Continúa celebrando tu cumpleaños rodeado de tus seres queridos. Tu mejor día es el martes, tus números de la suerte son el 03 y el 28, y tus colores auspiciosos son el azul y el blanco.

Géminis

Tu cumpleaños sigue brillando con éxito, y necesitas creer en ti mismo más que nunca. Estás destinado al triunfo en todos los aspectos de tu vida, así que deja atrás los pensamientos y acciones negativas. Un regalo muy especial está en camino para ti, trayendo gran alegría a tu vida. Además, te esperan dos golpes de suerte y la oportunidad de ver tus sueños convertirse en realidad con abundancia. Es momento de conectar más con tu lado espiritual y protegerte del mal de ojo. En el amor, encontrarás compatibilidad con Sagitario, Aries y Libra. Si un amor del pasado vuelve a tu vida, déjalo ir y sigue adelante.

Cáncer

El "As de Bastos" en el tarot te infunde fuerza para tomar decisiones positivas, especialmente en el trabajo donde te ofrecerán un cambio de puesto que deberías aceptar, ya que te irá muy bien. Además, un amor a distancia busca establecer una relación formal contigo. Tu mejor día es el jueves, tus números de la suerte son el 04 y el 15, y tus colores auspiciosos son el rojo y el verde. En el amor, encontrarás compatibilidad con Escorpión, Acuario y Aries. Es posible que te sientas un poco agotado por el estrés laboral debido a reuniones para reorganizar puestos y jerarquías.

Leo

La carta de "La Templanza" indica que Dios está apoyándote y es el momento de buscar el poder. Te esperan dos o tres amores que buscan estabilidad en tu vida. Encuentra apoyo espiritual y en los ángeles para comenzar a crecer. Se avecina estabilidad amorosa y situaciones agradables.

Virgo

"El Carruaje" en el tarot señala que es tu momento ideal para crecer y destacarte en la vida. Deja atrás a las personas tóxicas que te frenan y enfócate en tu futuro. Tu mejor día es el lunes, tus números de la suerte son el 25 y el 33, y tus colores auspiciosos son el blanco y el rojo. Virgo, Capricornio y Aries son tus signos más compatibles para una relación. Supera tus límites y no temas ir más allá. Es probable que debas ponerte al día con pagos pendientes y deudas, pero también recibirás una invitación para un viaje familiar y tramitarás tu residencia y visa.

Libra

El horóscopo del tarot te presenta la carta "El Juicio", lo que significa que tienes la oportunidad de resolver cosas pendientes. Es hora de cerrar ciclos y liberar tu mente de cargas para dar la bienvenida a lo nuevo. En el trabajo, mantén la discreción, ya que alguien cercano podría estar conspirando en tu contra. Confía en tu intuición y aléjate de la negatividad. Un cambio de ambiente te ayudará a relajarte y ver las cosas desde una nueva perspectiva. Tus números de la suerte son el 09 y el 27, y la fortuna te sonríe con los colores amarillo y naranja. Acuario, Piscis y Géminis son tus mejores compatibilidades. Se avecinan días importantes en tu carrera y podrían surgir oportunidades que te lleven a mudarte. Un antiguo amor intenta reavivar la llama, tómate tu tiempo para analizar la situación antes de decidir.

Escorpión

Pronto experimentarás un aumento en tu flujo de dinero, brindándote mayor abundancia y estabilidad financiera. Se vislumbra la llegada de una suma importante de dinero, posiblemente por la venta de algo. Además, recibirás reconocimientos en tu ámbito laboral, lo que te hará sentir muy bien y te mantendrá de buen humor durante esta semana. Estarás rodeado de amores compatibles que estarán cerca de ti, trayéndote alegría y compañía. Presta atención a posibles problemas con ex parejas y procura ser más cauteloso en tus acciones y decisiones.

Sagitario

Pronto experimentarás un cambio de hogar que traerá consigo nuevas energías y oportunidades. La carta de "La Estrella" en el tarot te trae un mensaje de esperanza y nuevos comienzos. Es momento de dejar atrás lo que ya no te sirve y avanzar con determinación. Visualiza tus metas, traza un plan y comienza a actuar. Si tu negocio no está dando los resultados deseados, considera reinventarte sin miedo. La perseverancia y la creatividad serán clave en este proceso. En el amor, busca la compañía de Aries, Leo y Libra. La suerte estará de tu lado con los números 14 y 17, y la fortuna llegará con los colores rojo y amarillo.

Capricornio

La carta de "El Loco" promete mucha suerte y diversión en tu próximo viaje. Es hora de madurar y también de ser creativo en el trabajo. Tu energía está en sintonía y tendrás gran compatibilidad con tu pareja. Espera más crecimiento en tu carrera y que el amor que tienes continúe floreciendo. Conocer gente nueva te brindará oportunidades emocionantes. ¡Prepárate para disfrutar al máximo!

Acuario

Ten cuidado de no jugar con los sentimientos de dos personas a la vez. Si no estás seguro de tus emociones, sé honesto. Las relaciones saludables se basan en la confianza y la comunicación. La carta del tarot "El Ermitaño" te invita a la introspección y la toma de decisiones. Analiza qué te hace feliz y qué no, y toma las riendas de tu vida. No pospongas tu felicidad y toma acción. Tus números de la suerte son el 02 y el 20, y los colores para la prosperidad son el verde y el rojo. En el amor, encontrarás compatibilidad con Tauro, Géminis o Libra. La energía estará a tu favor para tener éxito en tus proyectos, así que aprovecha esta oportunidad para tomar decisiones importantes o emprender nuevos desafíos.

Psicis

La carta de "El Emperador" te insta a seguir creciendo y a creer en ti mismo como líder que sabe a dónde va. Habrá estabilidad económica y un ingreso adicional que podría facilitar un cambio de vivienda o automóvil. Sin embargo, debes cuidar tu salud y estar atento a posibles problemas. Se avecinan cambios positivos en tu vida y la buena suerte está de tu lado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GOLPEAN EN LA CARA AL ACTOR STEVE BUSCEMI EN NUEVA YORK