¡Michael Jackson está vivo! Así lo asegura Mhoni Vidente

KARLA UZETA

Michael Jackson está vivo y en este nuevo 2024 dará señales de vida, así lo aseguró Mhoni Vidente, quien en un video más sobre las predicciones del año que comenzó hace menos de 15 días, explica que el Rey del pop saldrá del sitio donde se ha ocultado para explicar qué fue lo que le pasó y porqué tuvo que fingir su muerte.

“Los iluminatis, los grandes señores, tienen controlada a la gente elite, dominan a los famosos y en la visión que yo tengo, Michael Jackson ya sabía lo que le estaba pasando por eso estaba en la elite y alcanzó a salirse del juego y fingir su muerte, a decirle a todo el mundo ‘ya me morí, no me busquen’.

“Y él se sale completamente y creo que este año 2024 Michael Jackson sale a la luz pública dando sus declaraciones tan fuertes de lo que vivió y lo que pasó, y lo que querían hacerle a él y a varias personas que estaban en contra de esa elite de los iluminatis”, aseguró Mhoni en su canal de YouTuBe.

El cantante falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años, y de acuerdo a la autopsia fue debido a un paro cardiaco provocado debido a una sobredosis; sin embrago, la vidente mexicana aseguró que este año, el Rey del Pop ‘estará de regreso’.

"Sí creo que Michael Jackson este 2024 va a dar señales de vida, sale a decir realmente su verdad y todo lo que pasó realmente ese año 2009 y todo lo años anteriores que lo manipularon, lo manejaron e inculparon de muchas situaciones junto con Donald Trup que también va a estar diciendo su verdad", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TODO LO QUE TIENES QUE SABER DE LOS CRITICS CHOICE AWARDS 2024