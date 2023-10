Mick Jagger 'abofeteó' a Bad Bunny en Saturday Night Live

Este fin de semana Bad Bunny, además del estreno de su nuevo disco, rompió el internet luego de aparecer en Saturday Night Live como host de dicho programa, show que compartió junto a Lady Gaga y el vocalista de The Rolling Stones Mick Jagger.

Durante el show Jagger y Martínez estuvieron en un sketch donde, a razón de que el británico protagonizaba al papá del puertorriqueño, le dio una cachetada, misma 'receta' que le compartió a Pedro Pascal, acto protagonista de Joel en 'The Last Of Us'.

El video ha recorrido todas las redes sociales debido al doble golpe del inglés al nacido en 'La Isla del Encanto' algo que lleno de satisfacción a los detractores del intérprete caribeño de canciones como 'Safaera' o 'Me porto bonito'.

respect him pic.twitter.com/3r5VfXgmWJ — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 22, 2023

Bad Bunny compartió recientemente su más reciente material discográfico titulado 'Nadie Sabe lo que va a pasar mañana' mismo que estrenará en su nuevo tour mundial.

El nuevo tour del boricua comenzará el próximo 21 de febrero en el Delta Center en Salt Lake City, Utah.

