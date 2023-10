Charito Ruiz sobre supuesta infidelidad de Ernesto D'Alessio: 'Le corresponde hablar a él'

La conocida creadora de contenidos Charito Ruiz y el cantante Ernesto D'Alessio han finalizado oficialmente su matrimonio, sin embargo, han dejado claro que permanecerán unidos por el bienestar de sus cuatro hijos. A pesar de los rumores de una supuesta infidelidad por parte del hijo de la icónica cantante Lupita D'Alessio, la pareja ha optado por mantener una relación cordial en beneficio de su familia.

El anuncio de la separación de Charito Ruiz y Ernesto D'Alessio se realizó en un evento en la Ciudad de México, donde Charito compartió detalles sobre su situación actual. "Sí, Ernesto y yo hablamos con los niños, no hubo como de 'yo hablé con ellos y los quise hacer de mi lado o Ernesto con ellos', para nada, siempre fue ver por el bien común de nuestros hijos", afirmó la influencer. Agregó que se siente tranquila, en paz y contenta con la decisión, que fue tomada de común acuerdo. "Esta fue una decisión en conjunto, no fue porque sucedió algo".

Cuando se le cuestionó sobre los rumores de infidelidad que han circulado en los medios, Charito Ruiz prefirió no entrar en detalles y afirmó que la verdad es conocida únicamente por ella y Ernesto. "Creo que le corresponde hablar a él, a mí no me gusta estar hablando, siempre se van a decir mil cosas, siempre van a haber mil versiones, la verdad la sabemos Ernesto y yo. No nos hemos peleado, yo no tengo ningún problema con él".

Además, Charito Ruiz dejó en claro que no guarda resentimientos hacia su exsuegra, Lupita D'Alessio. "No tengo nada, más que buenos recuerdos y buenos deseos para ella". A pesar de los desafíos que enfrenta la pareja en su vida personal, han optado por mantener una actitud madura y respetuosa.

La noticia de la separación de Charito Ruiz y Ernesto D'Alessio se dio a conocer a finales de junio del presente año a través de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales. En dicho comunicado, expresaron: "Después de 16 años de un hermoso matrimonio, cuatro hijos que amamos y que son nuestra vida entera, luego de haberlo platicado y meditado a conciencia, de mutuo acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. No ha sido una decisión fácil, tenemos 4 hijos a los cuales amamos profundamente y por los cuales seguiremos unidos y luchando, para ayudarlos a cumplir sus sueños, pero creemos que es lo más sabio".

