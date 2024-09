¡Miley Cyrus en problemas! La demandan por presunto plagio a Bruno Mars en su canción "Flowers"

Miley Cyrus se ha destacado en 2023 con su éxito "Flowers", que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 durante ocho semanas en EE. UU. y diez en el Reino Unido. La canción, parte de su octavo álbum "Endless Summer Vacation", le otorgó su primer Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista.

Demandan a Miley Cyrus por supuesto plagio a canción de Bruno Mars

Miley Cyrus fue demandada en un tribunal federal de Los Ángeles por una plataforma de derechos musicales, que la acusa de haber copiado partes de la canción "When I Was Your Man" de Bruno Mars en su éxito "Flowers". La demanda también incluye a distribuidoras como Sony Music y Apple, así como a las cadenas Target y Walmart, por la difusión de la canción.

Tempo Music, una plataforma dedicada a la adquisición de derechos musicales y asociada con Warner Music desde 2019, ha interpuesto una demanda en la que sostiene que posee una parte de los derechos de autor en Estados Unidos de la canción 'When I Was Your Man'. Esta adquisición se llevó a cabo a través de Philip Lawrence, coescritor de la canción junto a Bruno Mars y Ari Levine.

"Flowers" duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de "When I Was Your Man", incluido el diseño del tono y la secuencia de la estrofa, ciertos compases del estribillo, algunas partes musicales y acordes específicos", se detalla en el documento legal, donde no aparece Bruno Mars como demandante.

Se afirma que es "innegable" que "'Flowers' no existiría sin 'When I Was Your Man'" debido a las numerosas similitudes entre ambas canciones.

La compañía demandante solicita una indemnización por daños, cuyo monto se fijará en el juicio, y busca una orden judicial que prohíba a Miley Cyrus y a los demandados reproducir, interpretar o distribuir públicamente la canción 'Flowers'.

¿Quién es Miley Cyrus?

Miley Cyrus es una cantante, actriz y compositora estadounidense, conocida por su carrera en la música pop y su papel en la serie de Disney "Hannah Montana". A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes estilos musicales y ha sido reconocida por su voz distintiva y su personalidad controvertida. Además, ha sido una figura influyente en la cultura pop y ha abordado temas como la identidad y la libertad personal en su trabajo.

