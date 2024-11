Modelos de Apple que se quedarán sin copia de seguridad de iCloud en estos días

Si tienes iPhone o un iPad que compraste hace muchos años y no has actualizado tu modelo, podrías llevarte la sorprenda que en solo unos días estos dispositivos no puedan hacer copias de seguridad en iCloud.

Y peor aún… podrías ser borradas completamente todas las copias que tengas.

Apple está enviando correos electrónicos a usuarios que están utilizando sus dispositivos antiguos, advirtiéndoles sobre el fin de la compatibilidad con las copias de seguridad de iCloud en los iPhone, iPad y iPod con iOS 8 o anterior.

¿Cuándo Apple dejará de hacer copias de seguridad a estos dispositivos?

A partir del 18 de diciembre, y desde esa fecha estos dispositivos con iOS 8 o anterior, ya no podrán realizar copias de seguridad en iCloud.

Apple eliminará todas las copias de seguridad existentes de iCloud, por lo que ya no podrás restaurar tu dispositivo desde la nube.

Si eres de los usuarios que tiene un dispositivo Apple que entra en los dispositivos que se volverán obsoletos en copias de seguridad, aquí tienes una serie de seguridad y conservar tus datos importantes.

Según el documento de soporte de los de Cupertino, aún se puede hacer una copia de seguridad usando iTunes (Windows o macOS Mojave y anteriores), Dispositivos Apple (Windows 10 y 11) y Finder (macOS Catalina y posteriores).

Apple habría tomado esta decisión debido a la migración a CloudKit en iOS 9. De esta forma quieren cerrar el sistema antiguo de copia de seguridad de la nube para iOS 8 y anteriores.

Igual si es posible te recomendamos que puedas adquirir un nuevo dispositivo con un iOS avanzado para evitar estas complicaciones.

