VIDEO: Barbara de Regil se vuelve viral en redes sociales por hacer ejercicio en pleno vuelo

Bárbara de Regil, la intérprete de Rosario Tijeras, ha generado controversia al ser grabada haciendo ejercicio en un avión durante un vuelo. Este video ha sido compartido en redes sociales y ha recibido críticas de internautas, quienes la consideran ridícula por su comportamiento.

Bárbara de Regil se vuelve viral por hacer rutina de ejercicio en pleno vuelo

Bárbara de Regil compartió un clip de 18 segundos en sus historias de Instagram, donde se la ve haciendo ejercicio de manera estática, a pesar de haber tenido un viaje de más de 35 horas. Vestida de manera cómoda, con sudadera y gafas para dormir, comenzó trotando en su lugar y luego realizó varios saltos, mostrando su dedicación al ejercicio. El video fue descargado y compartido por varias personas en internet.

La actriz publico el video acompañado de la siguiente frase: "Yo en loca después de casi 35 horas arriba de aviones".

El momento mencionado causó un gran revuelo en internet, generando reacciones divididas: algunos apoyaron su estilo de vida saludable, mientras que otros la criticaron fuertemente. Esto llevó a que muchas personas disfrutaran en redes sociales, mientras que otros no comprendían su acción.

"En su mente dijo: me estoy quedando atrás"

"En los aviones no hay regaderas, así ha de apestar"

"Ya ni me acordaba de ella"

"El ejercicio también es una adicción, y esta mujer es más adicta que muchos porreros que conozco"

"Siento que su vato la odia bien duro"

"Jajajaj yo a veces hago unas push ups en la oficina pero nunca en la vida se me ocurriria grabarme wtf", son algunas de las reacciones al video.

" Barbara de Regil " : Porque la inmamable no soporto ser olvidada asi que enmedio de un vuelo se puso a hacer ejercicio Recuerden siempre sonreir amigos #ULTIMAHORA #barbaraderegil pic.twitter.com/DlneTcsB25 — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 19, 2024

¿Quién es Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil es una actriz y modelo mexicana, conocida por su trabajo en telenovelas y su presencia en redes sociales. Ha ganado popularidad por su estilo de vida saludable y su enfoque en el fitness, compartiendo rutinas de ejercicio y consejos de bienestar con sus seguidores. Además, ha participado en diversas producciones televisivas y ha sido reconocida por su talento en la actuación.

