Mujer manda mensaje de desamor a su ex a través de chófer de app: “Le dices que es un cobarde”

En México, los conductores por aplicación no sólo llevan pasajeros o entregan objetos, ahora también transportan mensajes de desamor, como ocurrió recientemente con un chófer que fue utilizado por una mujer para enviarle un contundente mensaje a su ex pareja: “Eres un cobarde”.

El momento fue compartido en redes sociales por Richy MX, creador de contenido que documenta sus experiencias como conductor de taxi por aplicación. En el video viral, se ve cómo llega a un servicio donde lo espera una mujer. Sin subirse al vehículo, le entrega una bolsa de plástico con pertenencias para que las lleve a su destino: la casa de su ex novio.

El hombre atendió un servicio y pasajero sólo fue una bolsa de plástico con pertenencias/TikTok: @richy_mx_ |

“Dile que es un cobarde, que no lo quiero volver a ver”

Lo más llamativo fue el recado que le dio la mujer al conductor. Luego de confirmar que era el servicio para Carlos, le entrega la bolsa y le dice:

“Le dices que es un cobarde, poco hombre, que no lo quiero volver a ver nunca”,

a lo que Richy, un tanto sorprendido, asiente mientras graba la situación.

La entrega y el recado “mejorado”

Minutos después, el chófer llega con Carlos para entregar la bolsa. Entre risas, le comenta:

“Qué onda, ¿Carlos? Ten, viejo… no manches, ¿qué le hiciste, wey?”

Y sin filtro, le transmite (y mejora) el mensaje:

“Me dijo que te dijera que eres un cobarde, pocos huevos, poco hombre, que no quería volverte a ver, que no servías para nada y que te fueras, pero mucho, a la chngada”*.

A lo que el sorprendido Carlos solo atina a responder: “No manches, ¿neta?”, mientras paga los $120 pesos del viaje exprés.

El chófer no sólo dio el recado que le pidieron, sino que hasta le agregó/TikTok: @richy_mx_ |@richy_mx_

El video se viraliza por el “servicio al cliente”

El video ha generado miles de reacciones y comentarios por la graciosa forma en que el chófer cumplió con su misión, e incluso añadió de su propia cosecha para enfatizar el recado.

“Te amo, chófer de aplicación que le echaste de tu cosecha para hacer sentir un poco mal a Carlos”

“Me encanta que le dijeron 3 cosas y dijo como 6”

“El chófer dándolo todo en el servicio al cliente”

“5 estrellas, excelente servicio”

se lee entre los comentarios más populares.

