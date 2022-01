Mujer provocó pelea en cine por no usar cubrebocas: "¿Tanto pe... por esto?"

A través de redes sociales se hizo viral una pelea entre un hombre y una mujer en la sala de un cine debido a que la persona tosió sin portar su cubrebocas. El señor se acercó y le pidió que usara su cubrebocas en repetidas ocasiones.

"¿Te calmas?", le respondió la mujer por lo que el hombre le respondió "Úsalo, estás tosiendo. Inconsciente que eres". Esto provocó que el acompañante de la mujer se molestara y comenzara a discutir con la persona que grabó el video. De hecho, en el video se observa al otro hombre insultando a la persona que graba en inglés.

"¿Tanto pedo por esto?", preguntó la mujer tras ponerse el cubrebocas una vez que la discusión ya había subido de tono. Sin embargo, la mujer le dice a la persona que graba "está controladísima" refiriéndose a la pandemia.

Película- Lord And Lady "I Don´t Give A Shit"

Genero- Terror Cómico Ignorante

Dirección- Ómicron

Idioma- Spanglish pic.twitter.com/NeWznTKCtp — Los Supercívicos (@supercivicosmx) January 7, 2022

"No salgas", agregó la mujer por lo que el hombre le pidió que si se encontraba enferma no saliera ella. "No, no estoy enferma", finalizó la mujer tras calmar a su acompañante.

