Murió James Earl Jones, actor que le dio voz a Darth Vader en La Guerra de las Galaxias

El actor James Earl Jones, quien superó los prejuicios raciales y una grave tartamudez para convertirse en un célebre icono de los escenarios y la pantalla —llegando a prestar su profunda e imponente voz a CNN, “El Rey León” y Darth Vader—, ha fallecido. Tenía 93 años.

Su agente, Barry McPherson, confirmó que Jones falleció el lunes por la mañana en su casa. La causa no estaba clara por el momento.

Jones, quien siguió trabajando hasta sus ochenta y tantos años, ganó dos Emmy, un Globo de Oro, dos Tony, un Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, el Kennedy Center Honors y recibió un Oscar honorífico y un Tony especial por los logros de toda una vida. En 2022, un teatro de Broadway fue rebautizado en su honor.

¿En cuáles películas participó James Earl Jones?

Algunas de las películas más destacadas en las que participó James Earl Jones, ya sea actuando o prestando su voz, son las siguientes:

"Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb" (1964) - Como el Coronel "Bat" Guano.

"The Great White Hope" (1970) - Interpretando a Jack Jefferson, por el cual recibió una nominación al Oscar.

"Claudine" (1974) - Como Roan.

"Conan the Barbarian" (1982) - Interpretando a Thulsa Doom.

"Star Wars" (1977) - Como la voz de Darth Vader.

"The Empire Strikes Back" (1980) - Como la voz de Darth Vader.

"Return of the Jedi" (1983) - Como la voz de Darth Vader.

"Field of Dreams" (1989) - Como Terrence Mann.

"The Lion King" (1994) - Como la voz de Mufasa.

"The Hunt for Red October" (1990) - Como el almirante James Greer.

"Coming to America" (1988) - Como el rey Jaffe Joffer.

"The Sandlot" (1993) - Como el narrador.

"The Lion King" (2019) - Como la voz de Mufasa en la versión live-action.

