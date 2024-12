NASA muestra estrellas que forman un árbol de Navidad en el espacio

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, comúnmente conocida como NASA (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration), ha divulgado una imagen de un impresionante cúmulo de estrellas que evoca la forma de un árbol de Navidad.

Las estrellas jóvenes de NGC 2264 exhiben inestabilidad, manifestándose a través de intensas erupciones en rayos X y fluctuaciones en su luminosidad. | NASA |

La NASA ha divulgado una imagen del cúmulo estelar joven NGC2264, comúnmente denominado "Cúmulo de Árboles de Navidad". Este cúmulo se encuentra a una distancia de 2,500 años luz de nuestro planeta y está compuesto por estrellas que tienen entre uno y cinco millones de años de antigüedad, con masas que oscilan desde menos de una décima parte hasta siete veces la masa del Sol.

Last Christmas, @ChandraXray gave us a cluster of stars. This year, new telescope views (combined with Chandra data) gave us something special: https://t.co/9IoeaF1u38 pic.twitter.com/sEN8caWO0W

— NASA (@NASA) December 24, 2024