Navidad 2023: Datos random para tener conversación en la cena de Noche Buena

Este domingo es Noche Buena, día en donde las familias se reúnen, donde se pelean por los terrenos de los abuelos y donde, algunos, prefieren mantenerse en casa por la terrible ansiedad social, no falta la tía que pregunta ¿Y el novio/a?

Es por eso que aquí te dejamos 10 datos random para que tengas un tema de conversación y no te agarren de bajada porque no llevas pareja o porque todavía no te titulas.

1. PlayStation 2 sigue siendo la consola más vendida de videojuegos

Consola estrenada por Sony Entertainment en el año 2000, a 23 años de su salida la PS2 ha vendido más de 155 millones de unidades, el juego más vendido para esta consola es Grand Theft Auto San Andreas, título que ha recaudado 17.33 millones de dólares en ventas.

2. América es unos de los más ganadores del Siglo XXI

Aunque supera en el contador histórico a todos los equipos de la Liga MX, el cuadro azulcrema tiene los mismos campeonatos que Tigres y Pachuca en lo que llevamos de Siglo XXI, estos tres equipos tienen seis títulos de Liga MX en estos 21 años.

3. La Mafia está inmiscuida en las películas de El Padrino

De acuerdo a la revista Vanity Fair, la mafia habría acordado con la producción de la serie de películas El Padrino, que nunca se mencionara la palabra 'mafia' ni en las grabaciones ni en los sets en los que se grabaron las películas de esta saga.

4. La Torre Eiffel es 15 cm más alta en verano

Este fenómeno tiene una explicación, y se debe a la expansión térmica, que significa que el hierro se calienta, las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio.

5. En suiza es ilegal tener a un solo cuyo

Esto se debe a que se les considera como seres sociales y se sienten solo, si tienes solo a uno se considera como maltrato animal.

6. Jennifer López tiene la culpa de la creación de Google Images

En la entrega de los premios Grammy del año 2000 J-Lo lució un look espectacular, tanta gente buscó su look que en el motor de búsqueda decidieron abrir un apartado solo con imágenes... Gracias Jennifer.

7. Chupa Chups y la relación con Salvador Dalí

El logotipo de Chupa Chups fue diseñado por el artista surrealista español Salvador Dalí y fue hecho en 1969.

8. Chanel tiene el récord del comercial más caro

El anuncio de la marca de lujo lo protagonizó Nicole Kidman y su costo total ascendió a los 33 millones de dólares.

9. Gucci tiene el récord de los jeans más caros del mundo

La marca vendió un par de pantalones por un precio cercano a los 3 mil 314 dólares, hasta la fecha sigue siendo cifra récord

10. Los relojes que marcan la misma hora

Todos los relojes de la película Pulp Fiction marcan las 16:20, parece que tendrás que volver a ver la película para averiguarlo.

