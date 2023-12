Testigo narra, por primera vez, la experiencia relacionada que tuvo con el vuelo MH370 del Malaysia Airlines

El 8 de marzo del 2014 el vuelo MH370 despegó con destino a Beijing, China, saliendo del aeropuerto de Kuala Lumpur en Singapur, 40 minutos después del avión desapareció y hasta la fecha no ha sido encontrado.

Casi una década después cabe la posibilidad de que haya una nueva pista que pueda ayudar a localizar al vuelo MH370 de Malaysia Airlines, esto gracias al testimonio de Kit Olver, un antiguo capitán de un buque comercial que asegura haber encontrado un pedazo de dicha aeronave.

Olver declaró para el The Sídney Morning Herald la experiencia cercana que vivió con el desaparecido vuelo de Malaysia Airlines, mismo que se ha convertido en todo un hito de la cultura conspiracionista en la historia reciente.

"Era un ala jodidamente enorme de un gran avión de pasajeros, me he cuestionado, he buscado una salida a esto. Ojalá nunca hubiera visto esa cosa… pero ahí está. Era el ala de un avión, era mucho más grande que cualquier cosa en la categoría de aviones privados", comentó.

En 2016 se encontraron un par de piezas en las costas de Mozambique, mismas que fueron trasladadas a Australia, desde entonces no se habían tenido noticias del vuelo MH370 de Malaysia Airlines.

