¡No te pierdas las fotos de Selena Gomez mostrando todo su amor junto a su novio Benny Blanco!

Selena Gomez ya no oculta su amor por Benny Blanco, y ahora recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías en las que aparecen abrazándose y hasta cocinando; él, incluso, se muestra tocando el busto de la cantante. Las imágenes han causado sensación, y ya superan los nueve millones de likes.

Historia de amor de Selena y Benny

Selena Gomez y Benny Blanco colaboraron por primera vez en 2019 en la canción "I Can't Get Enough" junto a J Balvin y Tainy. El verano pasado, Blanco produjo el sencillo "Single Soon" como adelanto del próximo álbum de Gomez, y durante esas sesiones de grabación surgió el amor entre los dos artistas.

Selena confirmó en diciembre de 2023 que estaba saliendo con el productor, mostrando una foto de su mano izquierda con un anillo con la letra "B". También respondió preguntas de sus fans y se refirió a ese romance como "la mejor cosa que me ha pasado". Posteriormente, compartió selfies y otras fotos de ellos juntos en diferentes celebraciones.

