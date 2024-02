Premios BAFTA 2024: Las películas ‘Oppenheimer’ y ‘Poor Things’ arrasan con los reconocimientos

La temporada de premios a los mejor del cine y la televisión continúa y en esta ocasión se entregaron los BAFTA, organizados por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas, y aquí te contamos quiénes fueron todos los ganadores.

La gala de premiación tuvo lugar este 18 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, y como era de esperarse las películas ‘Oppenheimer’ y ‘Poor Things’ fueron las grandes ganadores de la noche, con 7 y 5 galardones, respectivamente, hecho que además las perfila como las grandes candidatas para los Premios Oscar que se entregarán en unas semanas.

Entre los reconocimientos que se llevó la cinta ‘Oppenheimer’ destaca el que ganó Cillian Murphy, como Mejor Actor por su papel del físico J. Robert Oppenheimer, mientras que Christopher Nolan ganó su primer BAFTA por Mejor Dirección. Emma Stone ganó en la categoría de Mejor Actriz por interpretar a Bella Baxter en ‘Poor Things’.

Por su parte, sorprendió que ‘Killers of the Flower Moon’, nominada en nueva categorías, y ‘Barbie’, la película más taquillera del 2023, se fueron con las manos vacías la no ganar ni un BAFTA.

Lista de todos los ganadores de los Premios BAFTA 2024:

Mejor Película: Oppenheimer

Mejor Director: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor Actriz: Emma Stone (Poor Things)

Mejor Actor: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Mejor Reparto: The Holdovers

Mejor Película en Lengua Extranjera: The Zone of Interest

Mejor Documental: 20 Days In Mariupol

Mejor Película Animada: El Niño y la Garza

Mejor Guion Original: Anatomy of a Fall

Mejor Guion Adaptado: American Fiction

BAFTA EE Rising Star Award: Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex)

Mejor Cinematografía: Oppenheimer

Diseño de Vestuario: Poor Things

Maquillaje y Peinado: Poor Things

Mejor Edición: Oppenheimer

Banda Sonora: Oppenheimer

Mejor Diseño de Producción: Poor Things

Mejores Efectos Especiales: Poor Things

Mejor Sonido: The Zone of Interest

Mejor Película Británica: The Zone of Interest

Ópera Prima de un Guionista, Productor o Director: Earth Mama

Mejor cortometraje británico animado: Crab Day

Mejor cortometraje británico: Jellyfish and Lobster

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE PUEDE BAJAR DE PESO CON UN BESO? TE CONTAMOS CUÁNTAS CALORÍAS SE QUEMAN BESANDO