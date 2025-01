Nominados Premios Oscar 2025: La película ‘Emilia Pérez’ lidera con 13 nominaciones

Se dieron a conocer las tan esperadas nominaciones a la edición 97 de los Premios Oscar, sobresaliendo la película ‘Emilia Pérez’ con 13 nominaciones, incluida la de Karla Sofía Gascón , quien se convirtió en la primera mujer trans en la historia en aspirar a la estatuilla de Mejor Actriz.



El musical francés dirigido por el francés Jacques Audiard y que ha generado mucha polémica por la forma en la que aborda los temas de narcotráfico, violencia y personas desaparecidas que hay en México, aspira a ganar un Premio de la Academia en categorías destacadas como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Pelícuala Internacional, Mejor Música Original, entre otras más.

Karla Sofía Gascón es la pirmera mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar/AP|



Las otras cintas que siguen en número de nominaciones son The Brutalist y Wicked con 10, destacando de esta última las nominaciones respectivas de Ariana Grande y Cynthia Erivo, en las categorías de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz, estatuilla para la que también fue nominada, por primera vez en su carrera, Demi Moore, por su trabajo en La Sustancia.



Nominados a los Premios Oscar 2025



Mejor película: “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”); “Anora”; “The Brutalist”; “A Complete Unknown”; “Conclave”; “Dune: Part Two”; “Emilia Perez”; “Nickel Boys”; “The Substance”; “Wicked”



Dirección: Jacques Audiard, “Emilia Pérez”; Sean Baker, “Anora”; Brady Corbet, “The Brutalist”; James Mangold, “A Complete Unknown”; Coralie Fargeat, “The Substance”



Actriz: Demi Moore, “The Substance”; Cynthia Erivo, “Wicked”; Mikey Madison, “Anora”; Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”; Fernanda Torres, “Ainda Estou Aquí”

Wicked también destacó con 10 nominaciones a los Premios de la Academia/AP|



Actor: Adrien Brody, “The Brutalist”; Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”; Colman Domingo, “Sing Sing”; Ralph Fiennes, “Conclave”; Sebastian Stan, “The Apprentice”



Actor de reparto: Yura Borisov, “Anora”; Kieran Culkin, “A Real Pain”; Edward Norton, “A Complete Unknown”; Guy Pearce, “The Brutalist”; Jeremy Strong, “The Apprentice”



Actriz de reparto: Monica Barbaro, “A Complete Unknown”; Felicity Jones, “The Brutalist”; Ariana Grande, “Wicked”; Isabella Rossellini, “Conclave”; Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”



Guion original: “Anora”; “The Brutalist”; “A Real Pain”; “September 5”; “The Substance”



Guion adaptado: “A Complete Unknown”; “Conclave”; “Emilia Pérez”; “Nickel Boys”; “Sing Sing”



Cinematografía: “The Brutalist”; “Lol Crawley”; “Dune: Part Two”; “Greig Fraser”; “Emilia Pérez”; “Paul Guilhaume”; “Maria”; “Ed Lachman”; “Nosferatu”; “Jarin Blaschke”

Demi Moore consiguió su primera nominación a los Oscar por su papel en La Sustancia/AP|



Edición: “Anora”; “The Brutalist”; “Conclave”; “Emilia Pérez”; “Wicked”



Música original: “The Brutalist”; “Conclave”; “Emilia Pérez”; “Wicked”; “The Wild Robot”



Canción original: “El Mal” de “Emilia Perez”; “The Journey” de “The Six Triple Eight”; “Like a Bird” de “Sing Sing”; “Mi Camino” de “Emilia Pérez”; “Never Too Late” de “Elton John: Never Too Late”



Sonido: “A Complete Unknown”; “Dune: Part Two”; “Emilia Pérez”; “Wicked”; “The Wild Robot”



Efectos visuales: “Alien: Romulus”; “Better Man”; “Dune: Part Two”; “Kingdom of the Planet of the Apes”; “Wicked”



Maquillaje y peinado: “A Different Man”; “Emilia Pérez”; “Nosferatu”; “The Substance”; “Wicked”



Diseño de vestuario: “A Complete Unknown”; “Conclave”; “Gladiator II”; “Nosferatu”; “Wicked”



Diseño de producción: “The Brutalist”; “Conclave”; “Dune: Part Two”; “Nosferatu”; “Wicked”



Cortometraje: “A Lien”; “Anuja”; “I’m Not a Robot”; “The Last Ranger”; “The Man Who Could Not Remain Silent”



Cortometraje animado: “Beautiful Men”; “In the Shadow of the Cypress”; “Magic Candies”; “Wander to Wonder”; “Yuck!”



Cortometraje documental: “Death by Numbers”; “I Am Ready, Warden”; “Incident”; “Instruments of a Beating Heart”; “The Only Girl in the Orchestra”



Largometraje documental: “Black Box Diaries”; “No Other Land”; “Porcelain War”; “Soundtrack to a Coup d’Etat” ; “Sugarcane”



Largometraje internacional: “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”) de Brasil; “Pigen med nålen” (“La chica de la aguja”) de Dinamarca; “Emilia Pérez” de Francia; “Dâne-ye anjîr-e ma’âbed” (“La semilla del fruto sagrado”) de Alemania; “Flow” de Letonia



Largometraje animado: “Flow”; “Inside Out 2”; “Memoir of a Snail”; “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”; “The Wild Robot”.



La entrega número 97 de los Premios Oscar para lo mejor del cine se llevará a cabo el próximo domingo 2 de marzo, en Los Ángeles, California.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cazzu le entra a los corridos tumbados: ¿Qué dice su canción ‘Dolce’?