‘Emilia Pérez’: Director pide disculpas por tocar el tema de los desaparecidos

Durante la premier de la cinta ‘Emilia Pérez’, el director Jacques Audiard fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a la película por tocar el tema de los desaparecidos y el narcotráfico en México.

Cabe recordar, que en las redes sociales hay todo un escándalo por la mala manera de abordar ambos casos y sobretodo por llevarlo al terreno de lo musical con diálogos poco reconocibles para los mexicanos.

Al respecto, el francés respondió que decidió meter en su producción el caso de los desaparecidos porque en su país no se habla mucho de eso, pero no pensó que aquí fuera algo más fuerte de lo que se ve desde afuera por lo que pidió una disculpa.

“Les ofrezco una disculpa si creen que toque el tema con delicadeza. Me sorprende muchísimo el silencio en torno a este problema. A mí el drama de los desaparecidos me escandaliza. Es un drama que ustedes viven, desgraciadamente. Me sorprende que en Francia no se hable de esto. Quise abordar este tema con toda la empatía, prudencia y reflexión”, declaró.

Adriana Paz revela que fue secuestrada

En su intervención frente a los medios y público invitado, Adriana Paz, la única mexicana en la película, salió en defensa de ‘Emilia Pérez’ y dijo que ser realizó con respeto.

“Nosotros hicimos una película desde el respeto y el amor. Me gustaría que lo supieran… Creo que le da una visibilidad grande a este tema que está cruzando fronteras… No me parece que sea irrespetuoso”, expuso.

Para la actriz mexicana el tema va mucho más allá, pues ella sabe en carne propia lo que es ser privada de su libertad debido a que sufrió un secuestro hace años.

“La película me toca muy cercanamente, yo nací y crecí aquí. Fui secuestrada hace unos 18 años. Estoy aquí porque algo me cuido, pero me duele un poco que la gente esté tomando el tema desde ese lugar y que estén violentando eso. Yo no encuentro eso. Yo creo que Jacques es una persona cariñosa y respetuosa que le impactó el tema”, declaró entre lágrimas.

Karla Sofía minimiza amenazas de muerte

Durante la premier en la CDMX, Karla Sofía Gascón fue cuestionada sobre las amenazas de muerte que ha recibido en las redes sociales, a lo que respondió que la tienen sin cuidado.

“Yo no tengo problema. Si queréis matarme, háganlo mañana mismo… miedo a la muerte no puedo tener. Lo único que siento es rabia”, aseveró.

Las grandes ausentes al evento fueron Zoe Saldaña y Selena Gomez, quienes no pudieron acudir debido a los incendios que están azotando a Los Ángeles.

