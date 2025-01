Pati Chapoy desata polémica al calificar como “joya” la película ‘Emilia Pérez’

La película ‘Emilia Pérez’ está a unos días de estrenarse en México y en medio de todas las críticas en su contra, apareció una a favor de parte de la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, quien al calificarla como una “joya” cinematográfica , desató la polémica en redes sociales.



Dirigido por el cineasta francés Jacques Audiard, con las actuaciones de Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Zoe Saldaña, este musical ha recibido fuertes críticas porque aborda de manera trivial temas delicados como el narcotráfico, la violencia y las madres buscadoras, además de que en su elenco no se consideró a talento mexicano para los personajes principales, pese a que la historia está basada en la situación de nuestro país.

Peso a todo lo anterior, la comunicadora Pati Chapoy aprovechó su programa en TV Azteca, Ventaneando, para hablar bien de la película ‘Emilia Pérez’, misma que se estrenará en México el próximo 23 de enero.



“ La película ‘Emilia Pérez’ es una joya cinematográfica hablando. No saben qué extraordinaria película y esta Karla Sofía y Zoe Saldaña... fue mi consentida. Zoe Saldaña se debe ganar todos los premios habidos y por haber. Qué actuación de esta niña. La película es una joya, véanla”.

Este comentario provocó varias reacciones en rede sociales, la mayoría en contra de Chapoy. “Vaya que están pagando buen dinero para publicitar la película”; “Me lo esperaba, ahora sigue Gustavo Adolfo Infante a decir que es lo que mejor que a visto”; “Sí le metieron lana a la publicidad en México eh”; “Bueno... Es Chapoy, ¿qué esperaban? Ella solo se dedica a andar metiéndose en la vida de los demás, no es crítica de cine”, son algunos mensajes que se leen en redes.



Álvaro Cueva también fue funado



De igual manera el crítico de cine Álvaro Cueva fue señalado en redes sociales de tener una opinión sesgada en favor de la película ‘Emilia Pérez’, al considerar que criticarla es sinónimo de ignorancia, pues “No es casualidad que gane premios en todas partes del mundo (..) Es una obra de arte”.



“ Cuidado, ser ignorante no tiene nada de chistoso. Emilia Pérez no es una historia de un narco, no se están burlando de México, es la historia de una persona que quiere cambiar su vida, tal vez como tú, es la historia de la construcción de una Santa. Por eso es importante que sepas de lo que estás hablando, que no seas ignorante”, menconó Álvaro Cueva en un video.

