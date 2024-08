¿Oasis para el Vive Latino o Corona Capital en 2025? La banda ya respondió

La noticia del regreso de Oasis dejó a todos sus seguidores llenos de emoción, pues se abre la posibilidad de que la banda británica arme una gira a nivel mundial.

Por desgracia, hasta el momento los hermanos Gallagher sólo han confirmado que para julio y agosto de 2025 tienen 14 presentaciones que correrán desde la ciudad de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo hasta Dublín.

Oasis descarta festivales

Desde que empezó a correr el rumor del reencuentro entre Liam y Noel Gallagher después de su separación en 2009, se dijo que sería dentro del Festival Glastonbury.

Esta noticias también sorprendió a los fanáticos del britpop, pues corría nuevamente la posibilidad que estuvieran en más eventos masivos de otros países e incluso de México, donde bien los podrían colocar en un Vive Latino o el Corona Capital, ambos en 2025.

Pero las cosas no son tan sencillias o no por el momento, ya que el mismo Oasis dejó en claro que no se presentarán en ningún festival el próximo año ni de Europa ni de América.

“A pesar de las especulaciones de los medios, Oasis no tocará en Glastonbury 2025 o cualquier otro festivales el próximo año. La única manera de ver a la banda actuar en su Oasis Live '25 World Tour”, finalizó el grupo.

Gira Oasis Live '25

JULIO

4 - Cardiff, Principality Stadium

5 - Cardiff, Principality Stadium

11 - Manchester, Heaton Park

12 - Manchester, Heaton Park

19 - Manchester, Heaton Park

20 - Manchester, Heaton Park

25 - Londres, Estadio de Wembley

26 - Londres, Estadio de Wembley



AGOSTO

2 - Londres, Estadio de Wembley

3 - Londres, Estadio de Wembley

8 - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 - Dublín, Croke Park

17 - Dublín, Croke Park

