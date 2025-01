Omar Harfuch anuncia coordinación con autoridades federales para investigar ataque en bar de Villahermosa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se pronunció sobre la masacre ocurrida en un bar de Villahermosa, Tabasco, y anunció que se está llevando a cabo un trabajo coordinado con las autoridades federales para esclarecer los hechos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió un pronunciamiento respecto a la masacre ocurrida en un bar en Villahermosa.| Gobierno de México |

Harfuch anuncia coordinación con autoridades para investigar ataque en bar de Villahermosa

En la noche del 4 de noviembre, un grupo armado llevó a cabo un ataque en un establecimiento ubicado en la colonia Tamulté, lo que resultó en la muerte de cinco personas y en siete heridos. El funcionario Harfuch confirmó el ataque a través de su perfil en la plataforma X y señaló que las autoridades locales están colaborando con el Gabinete de Seguridad Federal para llevar a cabo la investigación correspondiente sobre el incidente.

“Con relación a la agresión ocurrida ayer por la noche en un bar de Villahermosa, Tabasco, informo que las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal se encuentran en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia del Estado para esclarecer los hechos”, mencionó el secretario.

Con relación a la agresión ocurrida ayer por la noche en un bar de Villahermosa, Tabasco, informo que las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal se encuentran en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia del Estado, para esclarecer los hechos — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 5, 2025

La SSPC está analizando las cámaras de videovigilancia en la zona y ha desplegado patrullajes para localizar y detener a los agresores.

“Personal de la SSPC mantiene comunicación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco y ha puesto a disposición del estado las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia y la Subsecretaría de Investigación para coadyuvar en el desarrollo de las investigaciones”, indicó la Secretaría.

Ataque en bar de Villahermosa

La agresión tuvo lugar en el bar "La Casita Azul", donde se han difundido videos en redes sociales que muestran a un hombre herido en el suelo, quien no pudo ofrecer una explicación sobre los acontecimientos. Además, se observaron los cuerpos de dos hombres, uno en posición boca abajo y otro boca arriba. Informes no oficiales indican que hay tres mujeres y cuatro hombres heridos. Aunque no se han revelado las identidades de los fallecidos, se ha confirmado que todos eran hombres.

El ataque tuvo lugar en el bar "La Casita Azul" en Tabasco.| El Universal. |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny presenta su nuevo álbum disfrazado como Rey Mago