Carlos López Estrada podría sumar su primer Premio de la Academia: “Raya and the Last Dragon” ("Raya y el último dragón"), que dirigió, fue nominada al Oscar a la mejor película de animación.

"Raya y el último dragón" se estrenó en 2021 en la plataforma digital de Disney Plus, además de algunos cines del país, debido a la pandemia de Covid-19; a pesar de esto fue muy bien recibida.

Las aspirantes a mejor largometraje animado son “Encanto”, “Flee”, “Luca”, “The Mitchells vs. the Machines” ("La familia Mitchell vs. las máquinas") y “Raya and the Last Dragon” ("Raya y el último dragón").

Sin embargo,, esta no será la primera ocasión que el importante productor mexicano sea nominado a un gran premio, pues en 2021 fue reconocido en el mundo de la música ganando el Grammy Latino por producir el video Me voy, del grupo Jesse & Joy.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN