Óscar 2025: ¡Ya están la shortlist de la edición 97!

A un mes de anunciar los nominados a los Premios Oscar 2025, la 97ª edición está en marcha con las nominaciones a otros premios y la primera etapa de votaciones. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha publicado las shortlist (listas cortas) de 10 categorías con los proyectos finalistas que pasarán a la siguiente ronda de votación.

Se ha anunciado la Shortlist para el Oscar 2025, destacando las películas con más posibilidades de nominación. Un hecho notable es la exclusión de México en la categoría de Mejor película extranjera, ya que se esperaba que "Sujo", que trata sobre la vida de un niño en un entorno violento, fuera reconocida, pero al no estar en la lista, no podrá ser nominada.

¿Qué son las Shortlist de los Óscar 2025?

Las Shortlist de los Óscar 2025 son listas preliminares que destacan las películas y categorías que tienen posibilidades de ser nominadas para los premios de la Academia. Estas listas ayudan a enfocar la atención en las obras más destacadas del año y son un paso previo a las nominaciones finales.

Shorlist de los Óscar 2025

Película animada

Art College 1994"

"Captain Avispa"

"Chicken for Linda!"

"The Colors Within"

"The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie"

"Mi villano favorito 4"

"Flow"

"Garfield"

"Ghost Cat Anzu"

"The Glassworker"

"The Imaginary"

"Intensamente 2"

"Kensuke’s Kingdom"

"Kung Fu Panda 4"

"Living Large"

"Look Back"

"The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim"

"Mars Express"

"Memoir of a Snail"

"Moana 2"

"Piece by Piece"

"Rocket Club: Across the Cosmos"

"Sirocco and the Kingdom of Winds"

"Spellbound"

"Sultana’s Dream"

"That Christmas"

"Thelma the Unicorn"

"Transformers One"

"Ultraman: Rising"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"Robot Salvaje"



Película documental

Los archivos de Bibi”

“Diarios de la caja negra”

“Dahomey”

“Hijas”

“Eno”

“Frida”

“Hollywoodgate”

“No Other Land”

“Guerra de porcelana”

“Queendom”

“La notable vida de Ibelin”

“Banda sonora de un golpe de Estado”

“Sugarcane”

“Union”

“Will & Harper”

Cortometraje documental

“Chasing Roo”

“Death by Numbers”

“Eternal Father”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“Keeper”

“Makayla's Voice: A Letter to the World”

“Once upon a Time in Ukraine”

“The Only Girl in the Orchestra”

“Planetwalker”

“The Quilters”

“Seat 31: Zooey Zephyr”

“A Swim Lesson”

“Until He's Back”

Película internacional

Brasil - “I'm Still Here”

Canadá - “Universal Language”

República Checa - “Waves”

Dinamarca - “The Girl with the Needle”

Francia - “Emilia Pérez”

Alemania - “The Seed of the Sacred Fig”

Islandia - “Touch”

Irlanda - “Kneecap”

Italia - “Vermiglio”

Letonia - “Flow”

Noruega - “Armand”

Palestina - “From Ground Zero”

Senegal - “Dahomey”

Tailandia - “How to Make Millions before Grandma Die”

Reino Unido - “Santosh”

Maquillaje

“El aprendiz”

“Beetlejuice”

“Un hombre diferente”

“Dune: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“María”

“Nosferatu”

“La sustancia”

“Bailando con Brando”

“Wicked”

Banda sonora original

“Alien: Romulus”

“Babygirl”

“Beetlejuice Beetlejuice”

“Blink Twice”

“Blitz”

“The Brutalist”

“Challengers”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“The Fire Inside”

“Gladiator II”

“Horizon: An American Saga Capítulo 1”

“Intensa-Mente 2”

“Nosferatu”

“La habitación de al lado”“Sing Sing”

“The Six Triple Eight”

“Wicked”

“The Wild Robot”

“La joven y el mar”

Canción original

“Forbidden Road” de “Better Man”

“Winter Coat” de “Blitz”

“Compress/Repress” de “Challengers”

“Never Too Late” de “Elton John: Never Too Late”

“El Mal” de “Emilia Pérez”

“Mi Camino” de “Emilia Pérez”

“Sick In The Head” de “Kneecap”

“Beyond” de “Moana 2”

“Tell Me It's You” de “Mufasa: The Lion King”

“Piece By Piece” de “Piece by Piece”

“Like A Bird” de “Sing Sing”

“The Journey” de “The Six Triple Eight”

“Out Of Oklahoma” de “Twisters”

“Kiss The Sky” de “The Wild Robot”

“Harper And Will Go West” de “Will & Harper”

Cortometraje animado

Au Revoir Mon Monde”

“Un oso llamado Wojtek”

“Hombres hermosos”

“Bottle George”

“Un cangrejo en la piscina”

“A la sombra del ciprés”

“Caramelos mágicos”

“Tal vez elefantes”

“Yo”

“Origami”

“Percebes”

“Los 21”

“Wander to Wonder”

“El clavecín salvaje”

“¡Qué asco!”

Cortometraje de acción real

“Anuja”

“Clodagh”

“El compatriota”

“Costra”

“El palomar”

“Al borde del espacio”

“El heladero”

“No soy un robot”

“El último guardabosques”

“Un vínculo”

“El hombre que no podía permanecer en silencio”

“La obra maestra”

“Una naranja de Jaffa”

“París 70”

“Habitación ocupada”

Sonido

“Alien: Romulus”

“Blitz”

“Un completo desconocido”

“Deadpool y Wolverine”

“Dune: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Gladiator II”

“Joker: Folie à Deux”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Efectos visuales

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Civil War”

“Deadpool y Wolverine”

“Dune: Parte 2”

“Gladiator II”

“El reino del planeta de los simios”

“Mufasa: El rey león”

“Twisters”

“Wicked”

