¿Otra vez? Will Smith ‘expone’ mentira de Martha Higareda

Nuevamente Martha Higareda es tendencia en redes sociales y esta vez porque al parecer le cayeron en una de sus ‘mentiras’, tras una reciente revelación del actor de Hollywood, Will Smith.

Todo comenzó a propósito de un reciente video que compartió el Escorpión Dorado en su canal de YouTube, en donde bajo su tradicional concepto del ‘Escorpión al volante’, tuvo como invitados a los actores Will Smith y Martin Lawrence, que vinieron a México a promocionar su película Bad Boys 4.

Durante esa entrevista, el personaje enmascarado puso la canción en español del legendario programa de televisión El Príncipe del Rap, el cual fue protagonizado por Will Smith y quien mencionó “nunca la había escuchado, en todos estos años nunca la había escuchado”.

Martha Higareda asegura que le cantó a Will Smith

Esta declaración fue retomada en redes sociales y comparada con la que hace un año hizo Martha Higareda durante una participación en el podcast de La Cotorrisa, en donde dijo que ella se había encontrado a Will Smith en la casa de un amigo y ahí aprovechó para cantarle la versión en español de la canción del Príncipe del Rap.

“Fui a casa de un amigo y llegó Will Smith, loquísimo porque nos pusimos a hablar de plantas medicinales, me platicaba su punto de vista y lo que él había experimentado. Me acuerdo que yo estaba ahí diciendo como ‘¡wow!, es él, estoy con el príncipe del rap’. Yo le dije ‘¿te puedo cantar la canción en español?’ y él me dice ‘sí’, estaba botado de la risa”, mencionó aquella vez la actriz de Amar te duele.

Desde luego las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, señalando que ya son muchas las veces en las que Martha Higareda cuenta anécdotas que son poco creíbles.

“Francamente esta mujer necesita ayuda profesional, no es normal tanta mitomanía…”; “No sé a quién creerle más , a Martha Higareda o a mi abuelo con Alzheimer”; “La neta es que sí le creo a la Higareda, igual y en la peda y las plantas medicinales sí se la cantó”; “Bueno, sabrá Dios, no digo que no, pero sí me gustaría saber qué piensa Will”, fueron algunos comentarios que se leen en redes sociales.

