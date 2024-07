Paola Durante se confiesa con Adrián Marcelo sobre el caso Paco Stanley

La segunda temporada de La Casa de los Famosos recién comenzó y ya está dando mucho de qué hablar, pues ahora Paola Durante tuvo una plática con Adrián Marcelo en la que se confiesa sobre el tema del asesinato de Paco Stanley.

En dicha conversación, el influencer regiomontano señalaba que tanto ella como Mario Bezares habían sido chivos expiatorios en el caso de la muerte del conductor, algo en lo que la edecán coincidió, pues incluso reveló que sufrió amenazas de muerte para ella y su familia si hablaba sobre dicho acontecimiento sucedido en 1999.

“A mí todo mundo me decía ‘no hables, no digas. Vamos a matar a tu hija si haces esto...’ entonces yo me quedé callada, yo dije ‘yo quiero vivir, quiero ser feliz y quiero ser libre’”, comentó Paola Durante.

En otro momento de la conversación, Paola Durante confesó que tuvo que irse de México por todos los insultos que recibió a raíz del caso del asesinato de Paco Stanley, incluso señala que ella no se siente parte del medio artístico porque siempre ha sido atacada.

“Yo ya no podía con la gente que me topaba, ‘que asesina’ (le decían), yo decía ‘no puedo con esto’. Cuando perdonas y cuando dices todo lo que sientes y vas cargando… yo ahorita me siento liberada, obviamente estoy en este proyecto y me siento rara porque me ha costado mucho trabajo estar en el medio (artístico), nunca me he sentido que pertenezco al medio”, concluyó Paola Durante.