Paty Navidad vs Anabel Hernández: “No tengo nexos con el narco, hay que investigarla a usted”

Desde cuando Paty Navidad estaba buscando el momento de reclamarle a la periodista Anabel Hernández por haberla incluido en su libro ‘Las Señoras del Narco’. Y ese momento llegó ahora que la escritora aceptó una entrevista para el programa ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo.

Desde el primer segundo, la actriz no se aguantó las ganas para dejarle en claro que el contenido en las páginas de la edición son falsas, pues niega cualquier relación con el crimen organizado.

"Me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una la cual yo acepté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor; deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quien soy, pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas”.

Paty Navidad explota contra Anabel Hernández

En su libro, Anabel Hernández cuenta que Navidad conoció a Arturo Beltran Leyva y le regaló una casa luego de haberla conocido en una fiesta, donde ella fue a cantar.

“Creo que tu libro está basado en muchas de las cosas que te dicen, es un libro que está escrito de manera tramposa para mí: ‘de que me contaron’, ‘se dice’ y ‘se rumora’. No hay cómo me compruebes que esas dos historias son reales”, aseveró la conductora.

Anabel trata de defenderse

Tras escuchar a la actriz, la periodista le replicó que no sabe nada de cómo hacer periodismo, pues los testimonios también cuentan como reales para las autoridades y más en Estados Unidos.

“Los testimonios son prueba. No se si usted ha tenido oportunidad de ir cubrir o asistir como público porque cualquiera que puede ir, ahora que sea el juicio del Mayo Zambada sea una buena clase para usted y para otros que no entienden cómo funciona este sistema”, reviró.

Paty niega nexos con el narco

Ya en un tono más molesto, Paty Navidad le volvió a decir que ella no pertenece al mundo del narco y que debe de contar la verdad, de lo contrario se debería de investigar a la escritora y periodista por sus fuentes relacionadas con el crimen organizado.

“Yo me pregunto cuáles son sus fuentes... entonces hay que investigarla a usted, de dónde saca todas estas fuentes y al menos conmigo no hay ni una sola prueba de la residencia que dice usted que me dieron, de las joyas que dice usted que me dio un tal futbolista que en mi vida había escuchado ni siquiera su nombre. Usted no me puede comprobar absolutamente nada… Vamos a medir colas. Quién es usted para juzgarme a mí, quién es usted para juzgar a muchas mujeres que hagan con sus vidas”, dijo la actriz.

Por último, Anabel le dijo que no la han podido demandar porque todo lo que dice es verdad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TOMA PRECAUCIONES! HAY CIERRE PARCIAL EN LA AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA