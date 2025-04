Pedro Pascal ataca a J.K. Rowling por comentarios transfóbicos

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El actor Pedro Pascal, reconocido por su participación en series como The Last of Us, se sumó a la controversia en torno a J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, al condenar sus comentarios considerados transfóbicos. A través de redes sociales, el intérprete chileno-estadounidense expresó su descontento y calificó a Rowling como una "perdedora atroz", mostrando así su respaldo a la comunidad trans.

Pedro Pascal llamó "perdedora atroz" a J.K. Rowling/Instagram |

La situación se intensificó cuando Pascal respondió a un video que denunciaba el apoyo de Rowling a un movimiento que, según críticos, excluye a las mujeres transgénero. En su publicación, el actor dejó claro que no tolera posturas que atenten contra los derechos de las personas trans, reafirmando su compromiso con la inclusión y la diversidad.

El actor defendió a la comunidad trans/iStock|

¿J.K. Rowling es una mujer transfóbica?

Desde hace algunos años, J.K. Rowling ha estado en el centro de la polémica debido a sus comentarios en redes sociales sobre cuestiones de identidad de género. Diversas figuras públicas, incluyendo actores de la franquicia Harry Potter, han tomado distancia de sus declaraciones, y Pedro Pascal se une ahora a esta tendencia de rechazo a la postura de la escritora británica.

El gesto del actor fue aplaudido por los internautas/iStock|

El gesto de Pascal fue celebrado en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron su valentía para señalar discursos considerados excluyentes. Su postura se suma a la de otros artistas que buscan visibilizar y apoyar los derechos de la comunidad LGBTQ+, reafirmando la importancia de la empatía y el respeto en el ámbito público.

