Pensión a mujeres de 60 a 64 años: Estos documentos necesitas para registrarte

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México se lanzará un nuevo programa social, éste enfocado a las mujeres de 60 a 64 años, por lo que a continuación te diremos cuáles documentos necesitan aquellas interesadas en recibir esta pensión.

Después de que ganara las elecciones del pasado 2 de junio, Sheinbaum se comprometió a mantener e impulsar nuevos programas sociales a través de la Secretaría del Bienestar, siendo uno de ellos la pensión a mujeres de 60 a 64 años, como retribución al trabajo que durante muchos años han hecho cuidado de sus hijos o en el hogar.

“La mayoría de las que nos encontramos el día de hoy aquí tenemos justamente la edad entre 60 y 64 años, incluida yo. Hija, madre y abuela. Todas somos jóvenes, se siente en el corazón (...) estamos viviendo un momento muy especial en nuestro país.

“Se trata de una labor no solo demandante, sino también trascendente pues de no ser por el trabajo de las mujeres, los grandes sucesos históricos no hubieran sido posibles”, comentó Sheinbaum hace unas semanas.

Será a partir del 1 de octubre, día en que Claudia Sheinbaum asumirá como Presidenta de México, y hasta el 31 del mismo mes que se realizará un censo en todo el país para recoger documentos de aquellas mujeres de entre 60 y 64 años, interesadas en recibir esta pensión, misma que se entregará a partir de enero de 2025.

Documentos para la pensión a mujeres de 60 a 64 años

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

Identificación oficial: Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o INAPAM

Teléfono de contacto

Correo electrónico.

Estos documentos se deberán entregar en copia al personal de la Secretaría del Bienestar, conocidos como servidores de la nación, quienes les indicarán cuándo y dónde se les entregará la tarjeta del Banco del Bienestar, mediante la cual se les depositará la ayuda, equivalente a la mitad de lo que reciben los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, que actualmente es de 6 mil pesos, es decir, la pensión para mujeres de 60 a 64 años se contempla que sea de 3 mil pesos por bimestre.

