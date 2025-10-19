Pensión Bienestar: Así queda calendario de noviembre 2025

La Secretaría del Bienestar continuará con la entrega de apoyos económicos correspondientes a sus diferentes programas sociales, incluido el de Pensión para Adultos Mayores. A continuación, te compartimos el calendario tentativo de pagos para el mes de noviembre, que representará el último depósito del año 2025.
Para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y realizar la dispersión de forma organizada, se mantiene un esquema de entrega por orden alfabético, con base en la primera letra del apellido del beneficiario.
Calendario tentativo de pagos – noviembre 2025
Este calendario aún está pendiente de confirmación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, como en cada bimestre, los primeros beneficiarios en recibir su depósito serán aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A.
Este es el calendario tentativo:
- Letra A | Lunes 3 de noviembre
- Letra B | Martes 4 de noviembre
- Letra C | Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre
- Letras D, E, F | Viernes 7 de noviembre
- Letra G | Lunes 10 y martes 11 de noviembre
- Letras H, I, J, K | Miércoles 12 de noviembre
- Letra L | Jueves 13 de noviembre
- Letra M | Viernes 14 de noviembre
- Letras N, Ñ, O | Martes 18 de noviembre
- Letras P, Q | Miércoles 19 de noviembre
- Letra R | Jueves 20 y viernes 21 de noviembre
- Letra S | Lunes 24 de noviembre
- Letras T, U, V | Martes 25 de noviembre
- Letras W, X, Y, Z | Miércoles 26 de noviembre
¿Qué programas sociales depositan en noviembre?
Estos son los programas sociales que realizarán depósitos durante noviembre:
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- Monto: 6,200 pesos bimestrales
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
- Monto: 3,200 pesos bimestrales
Pensión Mujeres Bienestar
- Monto: 3,000 pesos bimestrales
Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
- Niños recién nacidos hasta 4 años: 1,650 pesos bimestrales
- Niños con discapacidad (hasta 6 años): 3,720 pesos bimestrales
En caso de orfandad materna:
- De recién nacidos a 15 años: 830 pesos bimestrales
- De 16 a 18 años: 1,130 pesos bimestrales
- De 19 a 23 años: 1,240 pesos bimestrales
Sembrando Vida
- Monto: 6,450 pesos mensuales
Jóvenes Construyendo el Futuro
- Monto: 8,480.17 pesos mensuales.