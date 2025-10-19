Pensión Bienestar: Así queda calendario de noviembre 2025

La Secretaría del Bienestar continuará con la entrega de apoyos económicos correspondientes a sus diferentes programas sociales, incluido el de Pensión para Adultos Mayores. A continuación, te compartimos el calendario tentativo de pagos para el mes de noviembre, que representará el último depósito del año 2025.

Muchos ya esperan el depósito de la Pensión del Bienestar.

Para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y realizar la dispersión de forma organizada, se mantiene un esquema de entrega por orden alfabético, con base en la primera letra del apellido del beneficiario.

Calendario tentativo de pagos – noviembre 2025

Este calendario aún está pendiente de confirmación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, como en cada bimestre, los primeros beneficiarios en recibir su depósito serán aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A.

La dispersión de efectivo se hace con base en un calendario por orden alfabético.

Este es el calendario tentativo:

Letra A | Lunes 3 de noviembre

| Lunes 3 de noviembre Letra B | Martes 4 de noviembre

| Martes 4 de noviembre Letra C | Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

| Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre Letras D, E, F | Viernes 7 de noviembre

| Viernes 7 de noviembre Letra G | Lunes 10 y martes 11 de noviembre

| Lunes 10 y martes 11 de noviembre Letras H, I, J, K | Miércoles 12 de noviembre

| Miércoles 12 de noviembre Letra L | Jueves 13 de noviembre

| Jueves 13 de noviembre Letra M | Viernes 14 de noviembre

| Viernes 14 de noviembre Letras N, Ñ, O | Martes 18 de noviembre

| Martes 18 de noviembre Letras P, Q | Miércoles 19 de noviembre

| Miércoles 19 de noviembre Letra R | Jueves 20 y viernes 21 de noviembre

| Jueves 20 y viernes 21 de noviembre Letra S | Lunes 24 de noviembre

| Lunes 24 de noviembre Letras T, U, V | Martes 25 de noviembre

| Martes 25 de noviembre Letras W, X, Y, Z | Miércoles 26 de noviembre

¿Qué programas sociales depositan en noviembre?

Estos son los programas sociales que realizarán depósitos durante noviembre:

Son millones de personas de la tercera edad los que se benefician con este programa social.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Monto: 6,200 pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Monto: 3,200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar

Monto: 3,000 pesos bimestrales

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Niños recién nacidos hasta 4 años: 1,650 pesos bimestrales

1,650 pesos bimestrales Niños con discapacidad (hasta 6 años): 3,720 pesos bimestrales

Los adultos mayores reciben 6 mil 200 pesos bimestrales.

En caso de orfandad materna:

De recién nacidos a 15 años: 830 pesos bimestrales

830 pesos bimestrales De 16 a 18 años: 1,130 pesos bimestrales

1,130 pesos bimestrales De 19 a 23 años: 1,240 pesos bimestrales

Sembrando Vida

Monto: 6,450 pesos mensuales

Jóvenes Construyendo el Futuro