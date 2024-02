Fue en diciembre de 2018 cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento del entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, junto a su esposa Martha Erika Alonso luego de que cayera el helicóptero donde viajaban. Tras años de investigación, los familiares de las víctimas decidieron presentar la investigación privada que hicieron con peritos externos y extranjeros.

Accidente, muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

En conferencia de prensa, El fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, anunció que los resultados que le presentaron coinciden con los que la dependencia a su cargo dio a conocer en su momento: un accidente.

“No se trató de impericia de los tripulantes de la aeronave, se trató de una falla en la aeronave, reprochable como nosotros lo hemos explicado y como hemos realizado todas las acciones legales, es ejercer acción legal contra quienes tuvieron la obligación de una forma culposa o digamos de omisión de reparar o corregir la falla que tenía la aeronave y que los propios tripulantes las habían reportado, una falla en la aeronave: ‘¿Pero no una falla provocada? No, de ninguna manera’”, expuso.

Fallece Rafael Moreno Valle en medio de un presunto desfalco del erario

Al exmandatario Rafel Moreno Valle le faltaba poco para terminar su periodo como Gobernador de Puebla, pero su salida se daba en medio de acusaciones de un presunto desfalco al erario.

En su momento el político aseguró que no dejó a los poblanos con ninguna deuda, pero las obras de infraestructura en el estado le había costado a la ciudadanía 47 mil millones de pesos.

Ese caso se dejó de lado tras su muerte la tarde del 24 de diciembre cuando viajaba con su esposa, Martha Erika Alonso, quien también fue gobernadora de Puebla.

El helicóptero en el que viajaban se desplomó en un terreno de cultivos en el municipio de Santa María de Coronango, después de haber salido de Puebla con destino a la CDMX. En el accidente también fallecieron tres personas más.

