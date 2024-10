Peso Pluma explota contra la industria musical: “Hay muchas serpientes"

Peso Pluma ha emergido como un artista destacado tanto en México como en Estados Unidos, ganándose el respeto en la industria musical. A pesar de su éxito, el jalisciense, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, ha enfrentado desafíos y hipocresía de otros en el sector. Recientemente, se mostró confiado al expresar sus opiniones en una convención internacional.

Peso Pluma explota contra la industria musical

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard 2024 en Miami, el cantante Peso Pluma expresó su descontento con la industria musical, señalando que está llena de traiciones. En una conferencia, reflexionó sobre su año y el lanzamiento de su álbum "Éxodo", y criticó a ciertos artistas y empresarios que se atribuyen el mérito de haber abierto caminos en la música.

"Honor a quien honor merece, pero también no es justo hacer lo que les hacen a sus artistas, y yo soy el único... perdón que me exprese así, que tiene los hue... para venir y decirles en un panel de Billboard a todos los artistas, a todos los que están saliendo, que se pongan truchas". Expresó.

Peso Pluma diciendo que hay muchos artistas doble cara y viboras en la industria pic.twitter.com/Q67tUaRhKN — Rojo (@_____rojo) October 15, 2024

El cantante lanzó una indirecta aunque no se refirió a alguien en especial: "Pónganse bien truchas, hay muchas serpientes en la industria". "No voy a tirar ni decir nombres, pero hay un chin... que vienen a mi escenario, se paran en mi escenario, me dan besos y me dicen que me quieren, y atrás de mí es otra cosa".

Como era de esperarse, los comentarios del intérprete de "Lagunas" se volvieron virales en redes sociales, donde desataron un sinfín de comentarios. Aquí te dejamos unos. "No tengo dudas que uno es el Chino", "Es Oscar, ese estuvo en el after de la argentina, pero ojala salga a la luz todo y le terminen la carrera".

¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma, nombre real Hassan Emilio Kabande Laija, es un cantante y compositor mexicano destacado en el género regional mexicano, especialmente en corridos tumbados y música de banda. Nacido en Zapopan, Jalisco, en 1999, comenzó su carrera en 2020 fusionando música tradicional mexicana con toques contemporáneos. Con éxitos como "Por las Noches" y "El Belicón", ha conectado con su audiencia abordando temas como la vida cotidiana y el amor. Colaboraciones con otros artistas y su presencia en plataformas digitales lo han consolidado como una figura emergente en la música mexicana.

