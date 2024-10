Adrián Marcelo le da las gracias a Briggitte Bozzo por defenderlo en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos ya lleva algunas semanas que terminó, sin embargo, sigue dando mucho de qué hablar, pues ahora Adrián Marcelo publicó un mensaje en redes sociales en el que agradece a Briggitte Bozzo por defenderlo en el reality show.

Durante su participación en el programa producido por Televisa, el youtuber regiomontano fue señalado de hacer comentarios misóginos contra varias de sus compañeras e incluso durante su última noche en la casa, tuvo una fuerte discusión con Gala Montes, en la cual todos sus compañeros del Cuarto Mar le mostraron su respaldo, con excepción de Briggitte, motivo por el cual Adrián Marcelo le dedicó un mensaje en redes sociales agradeciéndole por su apoyo.

“Para la niña de Venezuela solo tengo respeto. Que se mantuviera neutral cuando su 'amiga' me calumnió, habla del poquito criterio que tiene. El tiempo demostrará que ellas tienen de amigas lo que Karely Ruiz tiene de virgen. Gracias Briggite, por defenderme”, se lee en el mensaje del influencer que acompañó con una foto de 'La Güereja', pesonaje interpretado por la actriz María Elena Saldaña que tiene un parecido con 'Bri'.

Briggitte se sintió ofendida por Adrián Marcelo

Por su parte Briggitte Bozzo hace unos días ofreció una entrevista en la que negó sentir una atracción hacia Adrián Marcelo, e incluso expresó su molestia por los comentarios misóginos contra su persona.

“En un punto empecé a sentir muchos halagos de su parte, ’Briggitte, te ves bien. Te ves muy bien’. O cosas misóginas, me faltaba al respeto, ‘Con todo respeto, si me la jalaría por ti’, ‘Estás bien buena’. Luego empezó a ser más lindo y luego le pedía perdón a su esposa todo el tiempo. Ya refiriéndote a mí así, no lo estás haciendo.

“Llegué a escuchar esos comentarios de que él sentía una cierta atracción por mí, por eso me quería eliminar. Primero se hacía el bueno y luego te rilaba con todo y decía las peores cosas”, comentó la venezolana en la entrevista.

