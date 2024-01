'Plantas vs Zombies 3': ¿Ya llegó a México? Te contamos lo que sabemos

Si eres de las personas que se la pasaban colocando girasoles y lanzaguisantes para que lucharan contra las hordas de muertos vivientes, te tenemos buenas noticas ya que acaban de lanzar el juego ‘Plantas vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia’.

PopCap y Electronic Arts presentaron una nueva versión donde habrá personajes nuevos y tendrá misiones extras para conseguir plantas más potentes.

“Podrás participar en todo tipo de desafíos para desbloquear recompensas especiales y poner a prueba tus habilidades en retos únicos. Demuestra tu capacidad de estrategia en tiempo real en una nueva invasión zombie que busca apoderarse de Neighborville, reconstruye la ciudad y mide tus fuerzas en un entorno cada vez más hostil”, mencionan los creadores.

Planta vs Zombie solo estará para algunos países

La versión de ‘Plantas vs Zombies 3’ está pensada sólo para dispositivos móviles y por el momento hay una versión demo, es decir, no está completo el videojuego.

La fecha del lanzamiento oficial no se sabe, pero al menos los creadores dieron una probadita de las nuevas aventuras.

Reino Unido, Países Bajos, Australia y Filipinas, son los primeros países que pueden descargar el juego en su celular ya sea Androi o iOS. Para México y Latinoamérica todavía no hay fecha de estreno, pero se espera llegue en febrero.

