Por primera vez en más de 50 años se elegirá a un candidato presidencial estadounidense por ‘dedazo’

Con la renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata, será la primera vez en más de 50 años que se elija a un candidato presidencial de Estados Unidos mediante convenciones partidarias, y no con base en las elecciones primarias y asambleas partidarias.

Desde 1972, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano eligen a sus candidatos presidenciales mediante elecciones primarias y asambleas partidarias en las que votan afiliados y simpatizantes, para de este modo por la vía más democrática elegir al representante de cada bando para los comicios.

La última vez que no ocurrió así fue en 1968, cuando mediante el llamado sistema de convenciones, después de que el presidente Lyndon B. Johnson anunciara que no se presentaría a la reelección, su vicepresidente, Hubert Humphrey, logró obtener la nominación demócrata a pesar de no participar en ninguna primaria o asamblea partidaria.

Humphrey ganó porque tenía el respaldo de líderes del partido como el alcalde de Chicago, Richard Daley, y estos líderes del partido controlaban la gran mayoría de los delegados.

Sin embargo, muchos demócratas consideraron que ese fue un proceso antidemocrático, por lo que el partido a partir de ese momento hizo reformas para elegir a sus candidatos presidenciales, secundado más tarde por el ala republicana.

Contemplan hacer una elección primara relámpago

Según señala la agencia AP, algunos demócratas temen que con la renuncia de Joe Biden nuevamente se elija a un candidato poco respaldado mediante las convenciones partidarias, por lo que han sugerido una elección ‘primaria relámpago’ en la que los votantes demócratas decidirán sobre un candidato después de una serie de reuniones televisadas con los candidatos organizadas por políticos y celebridades como Barack y Michelle Obama, Bill y Hillary Clinton, Oprah Winfrey y Taylor Swift.

De acuerdo a los estatutos demócratas, será en la Convención Demócrata, a realizarse entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago, cuando se confirme a Kamala Harris como su candidata presidencial o se decida quién será la persona que enfrente a Donald Trump, candidato del Partido Republicano, en las elecciones del próximo 5 de noviembre.

