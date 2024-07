Joe Biden declina su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Joe Biden abandonó el domingo la candidatura presidencial y la campaña para la reelección, luego que su pobre desempeño en el debate contra Donald Trump suscitó dudas sobre si está condiciones de seguir en el cargo.

La decisión surge tras una creciente presión por parte de los aliados de Biden para que se haga a un lado, tras el debate del 27 de junio cuando el mandatario de 81 años a veces perdió el hilo de sus argumentos, dio respuestas sin sentido o se abstuvo de señalar las múltiples falsedades que decía Trump.

Biden planea seguir siendo presidente el 20 de enero del 2025.

“Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Y si bien era mi intención competir para la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que yo me haga a un lado y me concentre únicamente en cumplir con los deberes como presidente para lo que queda de mi período”, escribió Biden en una carta publicada en su cuenta en X.

Posteriormente, Biden publicó un mensaje en redes sociales en el que expresa su total apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, la favorita del partido para la nominación en la convención partidista en agosto en Chicago.

"Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías en mis funciones como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como nominada al partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi Vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y apoyo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas - es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", se lee en su mensaje de Facebook.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FECHA DEL PRÓXIMO PAGO DE LA PENSIÓN BIENESTAR DE ADULTOS MAYORES