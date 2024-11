¿Por qué hospitalizaron a Briggitte Bozzo? Esto es lo que sabemos

Briggitte Bozzo, que fue parte de La Casa de los Famosos México, ha preocupado a sus fans al compartir algunas historias desde su habitación en el hospital. Tenía todo listo para ir a los Kids’ Choice Awards México 2024, pero un problema de salud la hizo cancelar.

¿Por qué hospitalizaron a Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo, actriz e influencer, fue hospitalizada debido a una carga excesiva de trabajo tras un concurso. Su familia no ha dado detalles sobre su estado, lo que ha generado especulaciones. Briggitte se disculpó con sus fans en redes sociales.

La actriz, nominada a los Kids Choice Awards 2024, expresó su tristeza en Instagram por no poder asistir al evento. Al borde del llanto, se disculpó con sus seguidores tras ser llevada de emergencia al hospital debido a un intenso dolor y síntomas preocupantes.

“Hoy tenía los ‘Kids’ Choice Awards’ súper termprano, ya tenía mi outfit, tenía todo, pero pues me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas, no pude dormir en toda la noche, ahora estoy recibiendo medicamento”, explicó Bozzo.

Bozzo no pudo asistir a un evento que esperaba con entusiasmo, lo que le causó preocupación por su visita a sus fans en Coahuila. Sin embargo, compartió un mensaje para ellos mediante un video en sus historias de Instagram.

“Ustedes saben que no me gusta fallarles, pero pues tocó que me hospitalizaran el día de hoy, pero voy a rezarle a Diosito para poder cumplirles".

El estado de salud de Briggitte ha suscitado especulaciones, y su estilista, Lau Stylist, realizó un live donde sugirió que la actriz podría haber sufrido una descompensación por su mala alimentación. “no está comiendo bien”, señaló.

El estilista comentó que había visto un salpullido en la cara de la actriz, tal vez por algún efecto secundario de los medicamentos. No se metió en más detalles, pero aprovechó para recordarles a todos que se cuiden mejor.

