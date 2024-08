¿Por qué María Becerra cerró sus redes sociales? Esto sabemos y es preocupante

La cantante María Becerra sorprendió mucho con una serie de mensajes que publicó en X, antes Twitter, ya que anunció que cerrará todas sus redes sociales por la cantidad de ataques que recibe a diario.

“Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando”, detalló.

María Becerra no aguanta ataques

La argentina también explicó que está recibiendo críticas por su forma de vestir y, de paso, se meten con su físico por lo que ya no aguanta que sean así con ella.

Aunque agradeció el apoyo de algunos de sus seguidores, la compositora dice que todo eso le hace muy mal y no piensa seguir tolerando tanto insulto.

“Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”, detalló.

Por último, María Becerra dijo que su salud mental está primero y se irá a desintoxicar de X, y sus demás redes las dejará en manos de su gente de confianza para que sigan subiendo cosas de ella: “Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento sólo me ha causado ansiedad y pánico”.

