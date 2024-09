Potro de La Casa de los Famosos se va en contra de René Franco y asegura que es un comprado

El ex participante y tercer eliminado del famoso reality show, La Casa de los Famosos México estuvo como invitado en el programa “Vivalavi” de Multimedios.

Potro Caballero, habló sobre lo que se vive en las galas del reality, pues más de uno ha declarado que el foro lo rodea un ambiente tenso debido a las polémicas que se han visto dentro de la casa.

En un momento, Potro fue cuestionado el porque no habla en las galas, pues en redes ha expresado desagrado en ciertas cosas que en la gala no expresa.

¡BOMBAZO! Esto es lo que piensa Potro @Luis_AcaShore de Rene Franco, PANELISTA de #LCDLFMX2 pic.twitter.com/BBQyOtklo4 — VivalaviMx (@VivalaviMx) September 3, 2024

Caballero aseguró que no se mete en la discusión que se genera en el foro porque si no le dan la palabra, él no puede hablar ya que les apagan el micrófono.

Las periodistas se mostraron sorprendidas ante tal revelación, fue cuando Potro explicó que cuando Odalys o Diego no les dan la palabra o preguntan algo hacia ellos, sus micrófonos permanecen apagados para evitar que se expresen.

Después, el ex participante declaró su desagrado hacia el comediante René Franco, y mencionó que es un grosero, pues siempre interrumpe las opiniones de los demás.

POTRO BURLÁNDOSE DE RENÉ FRANCO EN VIVO JAKSKAKS BYE #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/8kKp8j9RQS — nacho con O (@Michelsonfancl) September 3, 2024

Potro aseguró que el comediante no es un “chin…” porque si los tuviera puesto entraría a la casa como participante y aplicaría las estrategias de las que siempre está hablando.

René Franco ha sido un panelista que ha dejado de qué hablar en redes por sus comentarios y declaraciones en las que en redes creen que solo habla por hablar.

